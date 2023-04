Pocas veces la realeza se deja ver en situaciones de lo más personales, pero en eso la Familia Real española está dando pasos de gigante para cambiarlo, y quien está abriendo más la veda es Victoria Federica, la influencer de la familia. La hija de la infanta Elena no duda en postear en redes sociales cada vez que acude a un acto, se va de vacaciones o comparte planes con amigos, y este miércoles, previo al comienzo de la Semana Santa, ha dejado claro cómo va a pasar las vacaciones: dándose la vida padre mientras se tuesta al sol en bikini en el Caribe.

Victoria Federica ha compartido con sus más de 230.000 seguidores en Instagram una instantánea a la que no nos tiene nada acostumbrados. Se trata de un posado en bikini, como si fuera una auténtica modelo, en la playa y sobre unos troncos de madera, luciendo tipín mientras liga bronceado. La joven no ha tenido reparo en mostrar 'carne' en Instagram, y parece que su post ha gustado mucho: en las últimas horas ha recolectado la nada desdeñable cifra de más de 12.000 'likes', y subiendo, mientras en los comentarios, de lo más variopintos, sus seguidores no paran de piropearla ¡y hasta de hacerle proposiciones para salir!

Victoria Federica Instagram

La también hija de Jaime de Marichalar parece haber encontrado un hueco en el mundo de las redes sociales, donde se desenvuelve como pez en el agua, eso sí, no sin ayuda, pues en 2022 fichó por la agencia Soy Olivia, que también trabaja con una de las influencers con más peso de nuestro país: María Pombo. Sin duda, Victoria Federica ha decidido que quiere labrarse un futuro profesional, mucho más apartada de la polémica que su hermano, que ahora parece haber dado un 'respiro' a su familia asentándose en Abu Dhabi muy cerca de su abuelo, el rey emérito Juan Carlos.