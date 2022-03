Primera boda real del año. Josef-Emanuel de Liechtenstein y Claudia Echavarría se han dado el 'Sí, quiero' en una de lo más animada y colorida en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias se engalanaba este viernes.El tercero de los hijos de Margarita de Luxemburgo y Nicolás de Luxemburgo ha contraído matrimonio en el país natal de la novia que se ha ha convertido en princesa europea. El matrimonio ha celebrado su enlace en la iglesia San Pedro Claver una de las más importantes de la ciudad europea.

Para su enlace, la joven se decantó por un traje nupcial de lo más original compuesto por una falda bordada y un corsé de mangas abullonadas con grandes tiraban que se juntaban en la espalda creando un lazo gigante. De la parte superior de la falda salía una larga cola, confeccionada completamente de encaje y también una enorme cola. Claudia también cambiaba el típico ramo de novia por un abanico típico de su tierra.

Muy feliz la novia llegaba al templo donde la esperaban además de su futuro marido, sus familiares y amigos, cientos de curiosos que no querían perderse este magnífico enlace tan animado. Claudia entraba a la iglesia entre aplausos y piropos, acompañada de sus damas de honor que ayudan con su vestido a la entrada de la iglesia.



Los invitados miraban con emoción a Claudia cuando entraba por la iglesia y mientras ella caminaba con paso firme hacia el altar, donde le esperaba Josef-Emanuel de Liechtenstein para iniciar juntos este nuevo e importante capítulo de sus vidas.

A su salida, los novios derrochaban felicidad y amor de la mano ante los vítores de los curiosos y al ritmo de música colombiana a cargo de un grupo de bailarinas que les acompañaban a su salida.

