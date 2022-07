Charlene de Mónaco ha dado una gran sorpresa a todos los visitantes que se han acercado al Palacio Grimaldi. Los turistas acudían al lugar para observar cómo es la residencia oficial del soberano monegasco, lo que no podían imaginarse es que tendrían como acompañante 'vip' a la mujer de Alberto de Mónaco, que también se encontraba allí para ver cómo ha quedado tras las recientes obras que han realizado. Sin duda, una grata sorpresa de la que los visitantes no han dudado en presumir.

Lo cierto es que parece que Charlene de Mónaco poco a poco comienza a encontrarse mejor después de haber vivido unos meses convulsos en los que preocupó mucho por su estado de salud. Sin embargo, parece que esto ya es cosa del pasado y si hace unas semanas podíamos verle de gala en el festival de la televisión pública o de lo más romántica con su marido en su llegada a Oslo, ahora la hemos podido ver dándose un auténtico baño de masas vestida con un pantalón beige bombacho y un chaleco con botonadura sencilla firmado por Louis Vuitton.

Charlene de Mónaco se ha mostrado de lo más natural con los turistas que han acudido al Palacio, con quienes no ha dudado en pararse para hacerse alguna que otra fotografía. Un momento en el que le hemos podido ver feliz hablando con algunos de los presentes. "Ayer por la tarde, la princesa Charlene presentó a algunos invitados los Grandes Apartamentos recientemente renovados del Palacio del Príncipe, así como los frescos renacentistas que se dieron a conocer al público después de varios años de trabajo de restauración", han explicado a través de la publicación que han compartido en redes sociales.

De esta forma, la Princesa ha vuelto a hacer gala de su cercanía. "La princesa Charlene también quiso conocer a los turistas que visitaban las magníficas salas de estar del Palacio del Príncipe", han aclarado junto a las instantáneas en las que queda reflejado este momento. Estas estancias de la residencia real ha permanecido cerrada al público desde 2015 y se han reabierto el pasado 1 de julio, coincidiendo con su aniversario de bodas.

