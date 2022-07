Alberto y Charlene de Mónaco están de celebración. El 1 y 2 de julio de 2011, la pareja contraía matrimonio en el Principado y han festejado su noveno aniversario de boda. Después se superar los rumores de crisis, lla pareja se ha mostrado más cómplice que nunca y, para celebrar una fecha tan especial. Ya han pasado once años desde el 'sí, quiero' de Alberto y Charlene. Tras la boda civil del 1 de julio, al día siguiente, el día 2, llegó la ceremonia religiosa en la que la pareja fue el centro de todas las miradas. De su unión, nacieron los mellizos, Jacques y Gabriella, quienes, el próximo diciembre, cumplirán siete años.

Pero este año ha sido muy complicado para el matrimonio, la salud de Charlene y los constantes rumores de crisis han sido los protagonistas de este convulso año de la pareja. Pero a pesar de todo, se han querido mostrar de lo más unidos en su décimo aniversario y han querido compartir una nueva fotografía oficial, pero esta vez solos, sin sus hijos como hicieran el año pasado.

En la instantánea podemos ver al príncipe Alberto y a Charlene de Mónaco en los jardines de palacio. La pareja aparece vestida de gala y cogidos fuertemente de las manos. Esbozando una ligera sonrisa y mirando a cámara, renuevan sus imágenes oficiales. Una fotografía que demuestra que continúan juntos a pesar de todos los rumores que siempre salpican su matrimonio

En 2021

El año pasado vivieron su aniversario de bodas separados y decidieron compartir una fotografía junto a sus hijos que tomada el 24 de junio, durante las celebraciones de Saint-Jean en el Principado de Mónaco. Los colores que predominan en el posado son el blanco y el negro, que son los tonos con los que visten Charlene y los niños. Gabriella, con rostro angelical y vestida de blanco, está sentada en el regazo de su madre que luce un vestido largo negro, con labios en rojo y el pelo en un favorecedor recogido.En la foto familiar, Alberto y Jacques están cogidos de la mano y el pequeño luce un atuendo muy similar al de su padre, pero sin corbata.

