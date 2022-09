Este 8 de septiembre del 2022 marcará un antes y un después en la monarquía británica. La reina Isabel II fallecía este 8 de septiembre a los 96 años después de permanecer unos días en reposo y bajo asistencia médica. Tras este fatídico desenlace se pone en marcha un estricto protocolo que tiene todas las claves para el último adiós reina, y también, cómo será la proclamación de su hijo, el príncipe Carlos, como heredero al trono. La "Operación Puente de Londres", este es el nombre oficial sobre el protocolo que ofrece conocer cómo será el funeral de la monarca siguiendo unas estrictas normas, entre ellas cómo será la toma de posesión al trono de su hijo.

El Príncipe Carlos, de 73 años, será quién protagonice una proclamación que se celebraría a las 10 de la mañana del día siguiente al fallecimiento de la soberana en el palacio de St. James, en Londres. Eso sí, sería únicamente una proclamación. La coronación, con todos sus fastos, tendría lugar más adelante: dentro de unos meses. Una hora después del anuncio del fallecimiento de la reina Isabel II, el príncipe Carlos lanzaba un comunicado a través de las redes sociales de la Casa Real Británica.

"La muerte de mi querida madre, Su Majestad la reina, es un momento de gran tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia. Estamos inmersos en un profundo luto por una muy querida soberana y una madre muy amada. Sé que su pérdida será profundamente sentida a lo largo y ancho del país, los reinos y la Mancomunidad de Naciones y por innumerables personas de todo el mundo", escribía ya el Rey Carlos III.

El príncipe Carlos tendría que dirigirse a la nación para anunciar la trágica noticia, pero de momento no se ha pronunciado. Este viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana sería la primera proclamación y en los días previos al funeral, el heredero al trono tendrá que realizar una gira por todo el Reino Unido, comenzando en Escocia y finalizando en Gales.

Esta operación llamada "Operación Puente de Londres", empieza dependiendo de dónde fallezca la reina Isabel II. En teoría, el príncipe ha sido el primero en enterarse por el médico de la reina y éste habría trasladado la noticia a los familiares más cercanos. Más tarde, por una línea confidencial, la fatídica noticia sería comunicada a la primera ministra y ésta tendía la obligación de trasladar a los países de la commonwealth el fallecimiento.