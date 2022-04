La reina Isabel II cumple este 21 de abril 96 años. Toda una vida dedicada a trabajar para todos los británicos desde que fue coronada reina en junio de 1953, con tan solo 25 años, y tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI. La ceremonia de coronación fue la primera que se retransmitió por televisión, por decisión suya. En esos momentos, la soberana ya estaba casada con su primo, Felipe de Mountbatten, príncipe de Grecia y Dinamarca y duque de Edimburgo, y tenían dos hijos en común: Carlos y Ana. Años más tarde darían la bienvenida a sus otros dos hijos: Andrés y Eduardo. Lleva 70 años en el trono y es la monarca más longeva de Gran Bretaña, superando el récord de su tatarabuela, la reina Victoria.

Es la cabeza de la iglesia de Inglaterra, tiene 4 hijos, 8 nietos y 9 bisnietos, el último la pequeña Lilibet Diana, la hija de Meghan Markle y Harry de Inglaterra.

Este último año ha sido particularmente intenso en la vida de Isabel II. En febrero se contagió de coronavirus y, desde entonces, su salud no ha vuelto a ser la misma. A pesar de encontrarse más cansada de la cuenta, la monarca reapareció en marzo, en la celebración del primer aniversario de la muerte de su marido, Felipe de Edimburgo. Vestida verde oscuro y apoyada en su bastón, Isabel II se presentó ante 1.800 invitados, entre ellos miembros de la realeza europea como Felipe VI y la reina Letizia. Los duques de Sussex, Harry y Meghan no asistieron, pero sí que se acercaron a ver a Isabel II un mes más tarde, en abril, después de acudir a los Juegos Invictus, en los Países Bajos. Antes de volver a Estados Unidos, la pareja hizo escala en Londres y visitó durante una hora a la monarca. Llevaban sin verla dos años y su nieto aseguró después que el encuentro había ido “genial”.

Seguro que esta visita ha supuesto un chute de energía para Isabel II. Según la prensa británica, parece que la reina ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y olvidarse de la dura entrevista que Meghan Markle y Harry concedieron a Oprah Winfrey en 2021 y donde cargaron duramente contra la Casa Real Británica.

Ese mismo año, la monarca ya tuvo que hacer frente a la polémica que salpicó a su hijo Andrés, Duque de York, por estar supuestamente vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein y con un empresario acusado de tráfico sexual. Por otro lado, la reina sufrió lo indecible al ver que su nieto Harry decidía desvincularse oficialmente de la casa real británica y se marchaba a vivir a Estados Unidos con su mujer Meghan Markle y sus hijos.

Lo cierto es que la monarca, a lo largo de su vida, ha lidiado con situaciones muy complicadas, como todo lo que ocurrió en 1992, conocido como su 'Annus Horribilis'. Sus hijos Carlos y Andrés se separaron de sus respectivas esposas. Su hija Ana también se divorció de su marido. Un terrible incendio arrasó parte de su querido castillo de Windsor, y comenzaron los rumores sobre las infidelidades del príncipe de Gales a la princesa Diana, que tenía metido en el bolsillo al pueblo británico. Era tan querida, y lo sigue siendo, que se ganó el título de 'Princesa del pueblo'. Su muerte, en 1996, conmocionó al país, y tuvo un funeral de Estado a pesar de no tener el rango de Majestad, como dicta el protocolo. La relación entre Diana y la Reina nunca fue especialmente estrecha ni buena.



A continuación, repasamos los momentos más importantes de la vida de la monarca que más tiempo lleva reinando en Reino Unido.

