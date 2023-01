Amalia de Países Bajos ha realizado su debut como Princesa de Orange. Con 19 años, la primogénita de Guillermo y Máxima ha protagonizado su primer viaje oficial acompañada de sus padres por los territorios pertenecientes a Holanda ubicadas en las costa del Caribe siendo la isla de Bonaire la primera en ser visitada. En el aeropuerto de la isla, Flamingo, la Familia Real ha sido recibida por el vicegobernador, Edison Rijna, en su residencia oficial de Kralendijk, donde también han estado presentes miembros del Cabildo Insular y diputados.

"Hoy se presenta a la Princesa de Orange en la isla de Bonaire. La isla es un municipio especial de los Países Bajos y allí viven más de 20.000 personas. Es la primera isla visitada durante el viaje a la parte caribeña del Reino", ha escrito la casa real holandesa en su cuenta de Instagram donde hemos podido ver entrañables momentos de este viaje oficial.

La isla de Bonaire es un lugar clave para la historia de Países Bajos teniendo un peso muy simbólico que esta haya sido la elección de la Casa Real, pues alberga las 'chozas de esclavos' de Witte Pan que "simbolizan el pasado de esclavitud en la isla. Los esclavos que tenían que trabajar en las salinas cercanas dormían en las chozas", aseguran desde la Casa Real. Durante su visita a las cabañas, el Rey, la Reina Máxima y la Princesa de Orange recibieron una explicación sobre el pasado esclavista de la isla.

Además, los monarcas y la heredera fueron partícipes del evento cultural Nos Zjilea en el Parque Cultural Mangazina di Rei, donde se muestra el patrimonio histórico-cultural de Bonaire.

Tras estos eventos, la Familia Real ha previsto el domingo como jornada de descanso y la princesa aprovechará que la agenda real está vacía para visitar la isla de forma particular y descubrir algunos rincones de este enclave. Un momento de desconexión después del duro año en el que ha sido objetivo serias amenazas que la han llevado a tener que abandonar el campus de su universidad.



El lunes la ruta oficial les llevará por las ciudades holandesas de Saba y Saint Eustache, los países de Aruba, Curaçao y Saint-Martin que en el pasado fueron colonia de los Países Bajos. En Aruba está previsto que realicen una ruta de senderismo por el parque nacional de Arikok y en Saint-Martin visiten las zonas rehabilitadas tras el huracán Irma en 2017 que castigó duramente a esta isla.

Todo ello quedará reflejado, no solo en las crónicas del país sino también en un documental que la televisión pública holandesa (NOS) está preparando sobre este debut de la princesa que verá la luz el próximo 10 de febrero y que tendrá por nombre 'Amalia y el Caribe Holandés'.