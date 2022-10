Guillermo y Máxima de Holanda están sufriendo los peores momentos como padres. Amalia de Holanda, que se estrenó este año en el Día del Príncipe, ha comenzado sus estudios de Política, Psicología, Derecho y Económicas en la Universidad de Ámsterdam, por lo que se había mudado a la ciudad para disfrutar, como una universitaria más, de la vida en el campus; sin embargo, sus planes se han truncado del todo. Los Reyes de Holanda, que se encuentran de visita oficial en Suecia, han dado una rueda de prensa para comunicar que sus peores temores se han hecho realidad y han tenido que aumentar al máximo las precauciones de seguridad con su hija puesto que está siendo objetivo de amenazas de la mafia. Una situación que ha trastocado por completo su vida, tal y como sus padres han confesado en esta rueda de prensa.

Gtres

Si bien hacía unos meses ya se podía ver a Amalia de Holanda con un gran número de agentes de seguridad a su alrededor, ahora la Casa Real han tenido que poner más celo trasladando a la heredera al trono. “Ya no vive fuera de casa, es decir que no vive en Ámsterdam y tampoco puede salir, algo que es muy difícil para ella. No tiene la vida de estudiante que han disfrutado otros alumnos”, confesaba su padre, el rey Guillermo. Una vida de universitaria que arrancaba Amalia después de unas vacaciones en Madrid.

La princesa ha abandonado su piso en Ámsterdam para mudarse al Palacio de Huis ten Bosch de La Haya, con su familia, que se encuentra a 50 minutos del campus, único lugar que tiene permitido visitar por su propia seguridad. "No puede salir. Es muy difícil para ella. No hay vida estudiantil para ella como la que tienen otros estudiantes. Estoy muy orgulloso de ella". “Quizá eso le sirva para tener muy buenas notas, pero tiene consecuencias muy grandes para ella. Creo que es muy valiente”, añadió Máxima, muy comprometida con la salud mental.

Ella no es la única que ha recibido estas amenazas a lo largo de los últimos meses. El primer ministro Mark Rutte también se ha convertido en un objetivo de estos grupos mafiosos por lo que no ha dudado en opinar sobre lo relacionado con la princesa. En sus declaraciones ha asegurado estar “muy preocupado” y sentirse “mal por ella” puesto que conoce lo que es tener que aumentar su seguridad.