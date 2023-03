El príncipe Harry y su mujer Meghan Markle han bautizado, en secreto, a su hija Lilibet Diana Mounbatten-Windsor. La pareja habría celebrado el bautizo de forma íntima según cuenta la revista 'People'. "Puedo confirmar que la princesa Lilibet Diana fue bautizada el viernes 3 de marzo por el arzobispo de Los Ángeles, el reverendo John Taylor", contaba a la revista la persona cercana al matrimonio. Supuestamente, los miembros de la Casa Real fueron invitados a la celebración. Tanto Carlos III, Camila como los príncipes de Gales estaban invitados al bautizo de la pequeña Lilibet, pero declinaron asistir. La ceremonia, en la que sonaron las canciones 'Oh Happy Day' y 'This Little Light of Mine', tuvo lugar en la casa que el príncipe Harry y Meghan Markle adquirieron en la exclusiva localidad de Montecito, en Santa Bárbara.

Al gran día de la pequeña acudieron entre 20 y 30 invitados, incluida la madre de Meghan, Doria Ragland, así como Tyler Perry, padrino de Lilibet, pero ni rastro de la familia del príncipe. El actor se posiciona en el bando de Harry y Meghan, y no quiere saber nada sobre la Familia Real Británica. Quién tiene el papel de madrina aún se desconoce, ya que el matrimonio no ha querido contarlo, al igual que en su momento se negaron a revelar la identidad de los padrinos de Archie, causando un gran revuelo en el Reino Unido, puesto que aún pertenecían a la Familia Real.

Para el bautizo de Archie, el pequeño tuvo la oportunidad de lucir el traje de bautizo que le pusieron al primer hijo de la reina Victoria en 1841, y que desde hace unas décadas se ha utilizado con los miembros más jóvenes de los Windsor. Se conoce que la pequeña Lilibet no ha tenido ese honor, pero seguramente sus padres le eligieran un conjunto precioso para su gran día.