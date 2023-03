Una trágica noticia para la reina Matilde de Bélgica: su amiga la Baronesa de Ullens, Myriam Ullens, ha sido presuntamente asesinada este miércoles 29 de marzo. La monarca no esta pasando por su mejor momento, el 24 de marzo despedía a su tío Raoul d'Udekem d'Acoz de 87 años, que fallecía a causa de una enfermedad. También dijo adiós a su amigo y colaborador Bernard de Launoit. Y ahora le toca a su querida compañera Myriam Ullens.

Según el medio local Het Laatste Nieuws, la amiga íntima de Matilde tenía 70 años y ha fallecido como consecuencia de un tiroteo en la puerta de su casa en Lasne, Bélgica. Además, señalan que la persona que habría realizado este acto sería presuntamente su hijastro, Nicholas Ullens, por motivos económicos y ya habría sido detenido e interrogado.

gtres

Myriam Ullens nació en Colonia en Alemania en 1952 y es una coleccionista de arte. En 1991 conoció a su futuro marido el Barón Guy Ullens, un empresario belga. Ambos fundaron en 2007 el Centro de Arte Contemporáneo Ullens, donde impulsan el arte contemporáneo chino.

Respecto a su relación con la reina Matilde, se conocían desde hace varios años y han coincidido en varias ocasiones en diferentes actos públicos. Además, tienen una estrecha relación que se hace notoria durante las vacaciones, ya que los monarcas Belgas esquiaban en Suiza y se hospedaban en la casa de Myriam y Guy Ullens. Asimismo, la reina ha vestido en algún evento de la marca de moda de su amiga la Baronesa, a quién ha despedido tristemente esta semana.

