Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, así ha sido su historia de amor

Apenas dos meses después de aquella aparición pública, llegaba el anuncio de su compromiso, el 27 de noviembre de 2017. Ellos mismos contaron cómo había sido la pedida de mano (en la intimidad) apenas unas semanas antes. "Fue un momento muy dulce, natural y muy romántico. Él se puso de rodillas", explicó Meghan, que no ha dejado de sonreír durante toda la entrevista. "Sí, inmediatamente después de decírmelo, le contesté: ¿Le puedo decir que sí ahora?", continúa la joven. Y Enrique, añadió: "Ni siquiera me dejó terminar, me dijo que puedo decir que sí, después vinieron los abrazos, tenía el anillo y se lo di".