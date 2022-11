Desde que se conoció su relación con Harry de Inglaterra y apareció junto a él en su primer acto público, en septiembre de 2017, Meghan Markle ha dado mucho que hablar. No solo porque su llegada a la familia real británica provocó una brecha insalvable que acabó con el hijo pequeño de Carlos de Inglaterra desvinculándose de sus responsabilidades como príncipe e instándose en Cánada primero y California después -donde nació su hija pequeña-, sino también por sus estilismos.

Raras han sido las ocasiones en las que los looks de la duquesa de Sussex han pasado desapercibidos. En proporción se puede decir que en un 90% de las ocasiones Meghan Markle ha acertado con sus looks, como su vestido de novia, diseñado por Clare Waight Keller, de la casa Givenchy, y el que llevó en la fiesta posterior. O más recientemente, el vestido-capa que llevó durante el funeral de Isabel II y que combinó con sombrero de ala ancha (aunque sin velo). Pero hay un 10% en el que sus estilismos han sido criticados por los expertos en moda: como el modelo rojo de Carolina Herrera que llevó en la gala 'Salute to Freedom' en Nueva York en noviembre de 2021.

En el armario de la cuñada de Kate Middleton podemos encontrar prendas de Stella McCartney, Self-Portrait y la firma alemana favorita de la reina Letizia, Hugo Boss. De hecho, Meghan y la mujer de Felipe VI 'comparte' una falda de piel de esa firma, aunque cada una la lleva con looks muy distintos. Y también hay otras más asequibles como H&M y Marks & Spencer.

En el vestidor de Meghan Markle encontramos vestidos cruzados, vaqueros pitillo, blazers oscuras y taconazos, pero sobre todo, la mujer de Harry de Inglaterra se ha convertido en la reina de los abrigos. En su fondo de armario podemos encontrar piezas de todos los colores y estilos, pero... ¿Siempre ha sido una prenda básica en su vida? Analizamos los mejores looks de Meghan Markle: elegante, casual, masculino, de alfombra roja... Así ha pasado de las minifaldas y las mallas -que solo lleva cuando hace pilates- a los vestidos vaporosos de largo midi.