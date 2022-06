Lilibet, la hija de Meghan y el príncipe Harry, cumple un año

La Reina felicita a su nieta Twitter "¡Deseamos a Lilibet un muy feliz primer cumpleaños!", reza la cuenta oficial de la Reina, junto al emoticono de un globo. Un mensaje sencillo y conciso para el que solo ha utilizado la red social Twitter para felicitar a la benjamina de los duques de Sussex.

El 'mood' de Chanel View this post on Instagram A post shared by Chanel Terrero (@chanelterrero) Tras su éxito en Eurovisión, la cantante ha compartido una imagen en la que se puede ver lo que se encuentra haciendo estos días durante sus vacaciones: dormir y comer. ¿Qué mejor?

Mayka y Alejandro consolidan su relación View this post on Instagram A post shared by M A Y K A🖤 (@maii_rg) La concursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una imagen en la que se ve lo consolidada que está su relación con Alejandra, llegando incluso a acudir a una boda juntos.

Los nominados de esta semana View this post on Instagram A post shared by Supervivientes (@supervivientestv) Esta semana la sobrina de Isabel Pantoja vuelve a estar nominada. Esta vez comparte nominación con Alejandro, Mariana y Tania.

Rosalía, ¿comprometida con Rauw Alejandro? View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) La cantante española podría haberse comprometido con su novio, el cantante puertoriqueño. Así lo afirman varios medios después de las románticas vacaciones en Santorini en la que ella parece luciendo un anillo que podría ser de compromiso.

