Aunque Isabel Torres lo intentó hasta el final, y lo intentó con una gran sonrisa, finalmente el cáncer se la ha llevado. La actriz, de 52 años, ha fallecido este 11 de febrero tras una larga lucha contra la enfermedad. Desde el año 2018, cuando le fue descubierto un tumor en los pulmones, Isabel -conocida por su papel de 'La Veneno' en la serie homónima de la celebrity de los 90- nunca quiso tirar la toalla, pero no fue hasta 2020, tras sólo unos días después de decretarse el confinamiento por la pandemia, cuando quiso contarle al mundo que llevaba dos años con la enfermedad en su cuerpo. Poco menos de dos años después, tenemos que llorar su muerte.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram donde sus amigos, familiares y allegados han querido anunciar la noticia, con un post de lo más emotivo que va sumando centenares de 'likes' por momentos, y que son reflejo de lo querida que era la actriz: "sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe". "Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada", han escrito. La noticia ha llegado justo unos meses después de conocerse la muerte de otra actriz de la serie, Laura Frenchkiss, a los 66 años.

Isabel, tras casi 4 años de lucha, había tenido momentos de mejora y otros en los que empeoró debido a la metástasis que se le había formado, pero nunca perdió las ganas de vivir, ni siquiera cuando fue conocedora de su fase terminal: el pasado mes de noviembre quiso mandar un claro mensaje de positividad al mundo a pesar de su situación, cuando anunció que los médicos le habían dicho que le quedaban unos dos meses de vida, y la peor de las predicciones se ha cumplido con una terrible exactitud. La última vez que se la pudo ver en público fue en su última entrevista, concedida a 'Sálvame Deluxe', donde ya mostró un deteriorado estado de salud, y donde se le hizo entrega de su premio Ondas por su papel en 'Veneno', compartido junto a Jedet y Daniela Santiago.

Numerosos rostros conocidos han querido dedicarle su último adiós a través de los comentarios de la publicación, como Paula Echevarría, Marta Riesco, Melani Olivares, María Escoté, Nacho Guerreros, Sylvia Pantoja o Vanesa Martín, pero sin duda el más sentido, aun sin usar palabras, ha sido el de Valeria Vegas, escritora de la biografía de Cristina Ortiz, que luego le daría el papel de su vida a Isabel: "🙏🏻💔🌹💔", le ha dedicado.

Isabel Torres ya era conocida en las Islas Canarias por sus apariciones en televisión, y tuvo momentos estelares como su portada en la ya desaparecida revista Interviú en el año 2006, pero la fama a nivel nacional e internacional le llegó de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi, pero dentro de la comunidad LGTBI siempre fue un referente por su defensa de los derechos del colectivo y pionera en muchas de sus luchas: en 1996, fue la primera mujer trans canaria en conseguir el reconocimiento de su cambio de sexo en su DNI, y en 2005 se convirtió en la primera mujer trans candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas. Te echaremos de menos, Isabel.

