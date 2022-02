Instagram Irene Carbonero "Y explotamos de amor. Mejor regalo de cumpleaños del mundo. Viva la vida. Enhorabuena enana", ha escrito Sara Carbonero en la primera imagen de su pequeña sobrina en redes sociales.

Estela Grande disfruta de Sevilla View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) La influencer ha disfrutado del buen tiempo en Sevilla con un topless en una piscina de baños árabes con un fondo espectacular de la ciudad mientras bebía un coctáil. Todo en uno.

Norma Duval y Antonio Canales en Sevilla View this post on Instagram A post shared by Norma Duval (@normaduvaloficial) La vedette ha compartido una imagen muy especial que muestra el reencuentro con su amigo de toda la vida: el bailaor, Antonio Canales.

Isabel Presley apoya a Tamara Falcó View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La ganadora de 'MasterChef Celebrity' ha seguido con su carrera en la cocina y para ello ha obtenido el apoyo de su su madre con quien ha posado en esta elegante fotografía.

Luis Rollán arropa a Raquel Bollo View this post on Instagram A post shared by LUIS ROLLÁN (@luisrollan) El periodista no se ha perdido la inauguración de la primera colección de Raquel Bollo, con la que ha debutado como diseñadora con grandes influencias de Isabel Pantoja. El periodista ha querido inmortalizar el momento.

