Raquel Bollo ha debutado como diseñadora en las pasarelas con su colección 'Flamenca'. Una decena de diseños de estilo flamenco basados en Isabel Pantoja, los escotes de los años 70 y las figuras de las bailaoras de la época que ha presentado el salón internacional de moda, SIMOF, rodeada de sus amigas que no se ha querido perder este día mágico. Norma Duval, Belén Esteban, Anabel Pantoja o Irene Rosales han sido algunas de las amistades que han acompañado a la colaboradora en este día tan importante. Además de a todos los que la han arropado, ha querido agradecer a Pedro González, estilista de moda "el sabio de los sabios en todo esto por su trayectoria, sus años de lucha y todos sus conocimientos".

Tras los nervios del debut, la ahora diseñadora nos ha hablado sobre sus inicios, la inspiración de la colección y su futuro ¿con boda?

¿Cómo estás después de tu debut?

Todavía lo estoy asumiendo. Aún no me he relajado porque después de todo lo vivido tenía mucho nervio: ver a la gente, el photocall... Estoy super agradecida a toda la gente que ha venido a acompañarme porque son personas que han venido por mí y para mí eso es muy importante. Me han brindado un cariño, una ternura y unos halagos, que me han hecho sentir especial.

¿Has echado de menos a alguien?

De menos... Sé que si Isabel estuviera en un buen momento no solo sé que estaría sino que me hubiera dado consejos en muchas cosas, porque si alguien para mi es ejemplo de mujer bien vestida en lo alto de un escenario, esa se llama Isabel Pantoja.

¿En qué te has inspirado para esta colección?

Parte de mi inspiración va en ella. Yo me he ido a los años 70 y recuerdo muchos videos que veía de los vestidos de las bailaoras antiguos: los escotes que llevaban Lola Flores o Carmen Sevilla que hacían el pecho más picudo, o entallar la cintura para que la mujer vestida de flamenca sea una guitarra, que es como yo lo veo, sensual. Mi colección ha ido basada en eso sin perder la esencia flamenca.

También me he inspirado en Triana, con los colores. Por ejemplo, el diseño que cerraba mi desfile que tiene muchos volantes de colores, me transporta a la carreta de Triana hacia el Rocío.



Esto de dar el paso y diseñar, ¿de dónde te viene?

Va en mi ADN. Yo me he criado con el ruido de la máquina de coser de pedales porque mi madre era modista. Toda la vida ha cosido en casa de señoras, que antiguamente tenían una modista para ellas solas, y ella tenía su máquina en casa en la habitación de mis hermanos y yo quería coser pero no me dejaba. Me dejaba sobrehilar, cortar en hilvane, el bastoncillo... pero nunca me dejaba tocar la maquina de coser. Me enseñó lo básico: coser cremalleras, coger el bajo, zurcir calcetines con el huevo y poner botones. Estoy vinculada a la moda porque lo he vivido en mi casa.

Gtres

Cuando era pequeña empecé a bailar con mis hermanos en una academia en Camas, y mi madre me hacía desde pequeña los trajes de flamenca para las ferias, los trajes para bailar o los de la comunión para toda la familiar.

¿Y qué te ha dicho tu madre de esta colección?

Le ha encantado, se ha emocionado mucho y lo primero que me ha dicho ha sido: ¡qué bien cosidos están! Ella se ha fijado en lo suyo.

¿Cuándo te decidiste a crear 'Flamenca'?

Yo empecé con mi tienda de multimarca en 2007 y cuando yo la cierro, llegó al año la pandemia pero justo antes me apunté a un taller de costura porque quería tener más nociones para crear mi propia colección y saber de lo que estaban hablando. Creo que alguna noción tienes que tener, no solo la creatividad: saber si ese volante lo puedes poner ahí, si eso no te va a hacer bulto... me enseñan un poquito y me quedo en stand by con la pandemia pero seguí en mi casa con mi primera máquina y me hice una falda pañuelo, complicada para ser la primera, después me hago un pantalón, un vestido, y empiezo a diseñar para mis nietos prendas que subo a Instagram. Me dijo la modista que si era capaz de hacer eso, que la ropa de niño tan pequeña, '¿por qué no haces tu propia colección?' Y ahí empecé.

'Flamenca' siempre estaba en mi mente, incluso cuando he desfilado para algunos diseñadores desinteresadamente, porque yo no soy modelo pero les ayudaba a convocar a la prensa desfilando una cara famosa. A ellos también les gustaba vestirme para la Feria y había un punto en el que no podía aceptar más vestidos porque no iba tantos días.

¿Tú has dibujado los diseños?

Sí. A mi manera porque yo no he estudiado moda. Intento, lo que se me viene a la cabeza, plasmarlo. A lo mejor tú ves mi boceto y no tiene nada que ver con el de alguien que haya estudiado, pero es el mío y las modistas me lo entienden.

¿Estos compañeros diseñadores te han girado la cara ahora que has dado el paso?

Para nada. Este año ha habido muchos desfiles en los que no solo eran de flamenca los diseños, has visto mucho de calle, porque las cosas están como están y hay que seguir creciendo y reinventándose.

Gtres

¿No te sientes intrusa?



No porque viene en mi ADN. Yo estoy muy vinculada al grupo del flamenco, mi hijo es artista, por ejemplo. La única diferencia es que en vez de ir vestida de otros diseñadores, este año seré yo la que vista a todas las personas que quieran ir vestidas de 'RB Raquel Bollo'.

¿A quién te gustaría vestir?

A toda persona que quiera llevar mis diseños. Todo el mundo tiene derecho a vestirse y si les gusta un traje, ¿por qué no llevarlo? Después, cada persona debe conocerse o tú no intentar vender por vender. Me gusta que si yo veo que ese traje no te hace la figura como debe y hay otro que te la puede mejorar, probemos el otro.

¿Tienes encargos ya?

De momento no he abierto el móvil (risas).

¿Cuánto puede costar un 'RB Raquel Bollo'?

Está todo revisado pero no me he puesto a poner precios. Hay un promedio pero se hará a partir de ahora. Espero no ser muy cara pero hay trajes muy elaborados y hay detalles que encarecen pero el resultado es mucho más bonito.



¿Se ha reinventado Raquel Bollo con esta colección?

Creo que llevo renovada tiempo.

Se te ve feliz y no solo porque ha sido todo un éxito, ¿te casas pronto?

Uy boda... yo estoy bien como estoy ahora mismo... lo he pensado mucho. Si algún día me caso, mi vestido de novia irá diseñado por mi: lo tengo claro de hace mucho tiempo. Siempre he tenido claro mi traje aunque no lo logré llevar, y algún día espero llevarlo.

