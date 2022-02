Santiago Segura comparte 'la otra cara de las redes' View this post on Instagram A post shared by Santiago Segura (@ssantiagosegura) El actor, director y guionista ha compartido una fotografía en la que se ve una gran herida en su oreja después de sufrir un desmayo en el baño por culpa del estrés. No es oro todo lo que reluce y los artistas también sufren de presión, tensión y ansiedad acumulada por el exceso de trabajo.

Alexandra Pereira anuncia su embarazo View this post on Instagram A post shared by Alexandra Pereira (@alexandrapereira) La influencer 'Lovely Pepa' ha compartido un emotivo vídeo con el que anuncia que se encuentra embarazada de su primer hijo. Una feliz noticia que se suma a la larga lista de famosas embarazadas.

Elena Furiase y Gonzalo Sierra, de escapada romántica View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La pareja se ha escapada a Hondarribia para asistir a la boda de unos amigos donde han disfrutado de la celebración del amor, pero también de un finde romántico antes de convertirse en padres por segunda vez.

La duquesa de Cambridge, una cuentacuentos View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) Kate Middleton ha vuelto a mostrar su compromiso con los más pequeoños y por eso se ha convertido en 'cuentacuentos' con motivo de la Semana de la Salud Mental Infantil .

Jennifer Aniston le copia los pantalones a Sara Carbonero View this post on Instagram A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) La actriz ha querido agradecer a todos sus seguidores las felicitaciones que ha recibido por su cumpleaños con un vídeo en el que la podemos ver con los pantalones que lució la periodista en los Premios Esquire de Alberta Ferreti.

