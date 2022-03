María Patiño y Terelu recuerdan a Mila Instagram @mariapatino1508 "El mundo sigue sin estar preparado para una persona tan especial como tú. Como se te echa de menos, te quiero Mila", escribía Patiño sobre su amiga.

20 años de 'Atrévete' View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) Chenoa ha celebrado el 20 aniversario de su primer disco con un flashback de una de las primeras actuaciones de su single, 'Atrévete', que lanzó tras su salida del reality Operación Triunfo. La artista se encuentra ahora en uno de sus mejores momentos.

Raquel Perera y su potente mensaje View this post on Instagram A post shared by 🅡🅐🅚🅘 (@raquel_perera) La psicóloga y ex mujer de Alejandro Sanz ha escrito un poderoso mensaje asegurando: "A veces uno se olvida que la vida sigue", ha asegurado en el texto.

Anna Padilla disfruta de la nieve View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla ha compartido una galería de imágenes en las que ha mostrado su fin de semana en Formigal junto a sus amigas.

Antonio Banderas en apoyo a Ucrania View this post on Instagram A post shared by Antonio Banderas (@antoniobanderas) El actor y bailarín ha organizado una recaudación benéfica con motivo de su función en favor al CEAR para los refugiados ucranianos.

