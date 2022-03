Kiko Hernández y Belén Ro protagonizan un divertido reencuentro

Kiko Hernández se reencuentra con Belén Rodríguez View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) Los colaboradores de 'Sálvame' han posado en un divertido selfie mostrando la buena sintonía que tienen dentro y fuera del plató, aunque a veces se enfrenten por las informaciones que obtienen de los famosos. Una imagen que ha despertado las carcajadas de todos los seguidores de los famosos.

Sara Sálamo disfruta de una tarde en familia View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) Tras su reflexión en el Día de la Mujer, la actriz ha compartido unas tiernas fotografías de su familia junto a su novio Isco Alarcón, sus hijos y su perro, mostrando cómo disfrutan de una tarde en familia.

Vikika anuncia su embarazo View this post on Instagram A post shared by VIKIKA ✨ (@vikikacosta) Los influencers deportivos, Vikika y Javier Menendez, a escasos meses de su segundo aniversario de bodas, han dado una gran noticia: "Por primera vez me quedo sin palabras para compartiros el secreto que hemos guardado en los últimos 3 meses".

David Bisbal graba su nuevo single View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El cantante ha compartido que se encuentra grabando una nueva canción con una dedicatoria muy clara: su madre. A través de las stories preguntaban por qué pensaban que estaba dedicada a su madre con cuatro opciones: porque saldrá en mayo, porque colaborará con un artista que le gusta a su madre, o porque le dedica la letra. ¿Qué crees?

Kim Kardashian posa con Pete Davidson por primera vez View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian) La influencer ha compartido las primeras imágenes con su novio, Pete, con una frase muy llamativa: ¿De quién es el coche que vamos a coger?. Una frase junto a las imágenes. Kim y Pete aparecieron juntos por primera vez en octubre de 2021, cuando se basaron en ‘Saturday Night Live’.

