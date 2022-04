Instagram La influencer Carla Barber ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de cómo ha quedado el jardín de su casa, lleno de ositos y globos, durante la celebración de este baby shower.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) ¡Sábado de baile! Soraya ha disfrutado este sábado de una sesión de baile pero no por ocio sino por trabajo, y es que la cantante ya está trabajando en la coreografía de su nuevo trabajo. Un cachito que ha querido compartir con todos sus seguidores.

View this post on Instagram A post shared by Isabel Rábago (@rabagoisabel) En el día de su cumpleaños, Isabel Rábago, ha compartido con sus redes sociales el lanzamiento de nueva novela, 'La cortesana fiel', de la cual ha regalado un ejemplar a su compañera, Emma García que ha posado feliz con él.

View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El cantante Maluma ha emulado al gran Julio Iglesias con una fotografía en su avión privado compartiendo los mismos elementos: un cubo de pollo, una botella de vino y una copa. Y es que los gustos no pasan de moda.

View this post on Instagram A post shared by María Jesús Ruiz Garzón (@mariajesusruizg) La Miss España 2004, María Jesús, ha compartido una tarde de sábado al sol aprovechando los escasos rayos que han dado en la capital para poder hacer un topless sin prejuicios. "Si quieres vivir tu vida al máximo y realizar tu mayor potencial, debes estar dispuesto a correr el riesgo de contrariar a algunas personas", escribía.

