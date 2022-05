El influencer Jorge Cyrus ha decidido hacerse una rinoplastia para acabar con su complejo de nariz grande

Otros famosos que se han operado la nariz han sido Anna Ferrer, Marta Riesco o Belén Esteban

Aunque a veces pensemos que una persona está bien, los complejos, como los miedos, son libres, y cada uno arrastra los suyos a la espalda como puede. Sin embargo, la cirugía estética, aunque al alcance de sólo unos pocos, está ahí para ayudar a superarlos, y el último que ha decidido tirar de este recurso ha sido el influencer Jorge Cyrus. El joven, a sus 25 años, ha confesado en su canal de mtmad que lleva desde que estaba en el instituto queriendo hacerse una rinoplastia. Él siempre tuvo complejo con esa parte de su cuerpo, y se vio agravado cuando un compañero con muy mala baba decidió hacerle bullying: "Me llamaban tucán y maricón a gritos por la calle".

La parte psicológica para aprender a aceptarse a sí mismo asegura estar trabajándola, pero Jorge ha visto una salida también con la cirugía, y espera que eso le ayude a quererse un poco más: "No subo nunca ni una sola foto a las redes sin retocar", ha llegado a afirmar. De hecho, en Instagram es uno de los influencers que mas se abre con sus seguidores sobre su estado de ánimo o sus sentimientos, y esta vez no ha sido menos y ha querido mostrar el proceso de esta operación.

Sin nervios y muy contento, así es como se ha mostrado durante todo el capítulo, en el que su doctor ha especificado que le iban a hacer una rinoplastia ultrasónica, mucho más rápida, segura y con un tiempo menor de recuperación después que la tradicional, para corregirle el puente y también la proyección. En definitiva, hacerla más pequeña. Ha sido al despertar de la anestesia cuando se ha emocionado mucho al verse: "Voy a llorar", ha comentado a la cámara.

¿Cuánto le ha costado su nueva nariz?

Una rinoplastia ultrasónica no es nada barata, y él lo sabe bien. Su trabajo como influencer le ha ayudado a reunir el dinero, unos 10.000 euros según ha dicho uno de sus amigos en el vídeo. "Con 15 ó 16 años le pedí a mi madre que me ayudara a reunir el dinero, pero me dijo que no podía. Mi familia nunca ha sido adinerada, y de hecho siempre teníamos algunos problemas económicos", ha revelado Jorge. Ahora, sin embargo, ha podido cumplir el sueño en el que llevaba 10 años pensando.

