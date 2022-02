Marta Riesco habla, sin tapujos, de sus retoques estéticos

Cuando está a punto de cumplirse un mes desde que no vemos a Marta Riesco en la pequeña pantalla, la joven periodista ha querido zanjar todo los rumores que vienen circulando desde que saltó a la luz su relación con Antonio David Flores sobre sus retoques estéticos. Mucho se ha hablado del gran cambio que ha experimentado la reportera de 'El programa de Ana Rosa' en los últimos años. Y ha sido ahora, cuando Marta Riesco ha contado todos los detalles de su operación de nariz. Ya que quizás contar todos los detalles de la cirugía que cambió su rostro sin tocar el tabique, puede ayudar a otras personas que se encuentran en su misma circunstancia. La joven ha dejado muy claro que no fue una rinoplastia, sino otro tipo de cirugía que duró tan solo 25 minutos y que mejoró su autoestima.

Marta cuenta que ella era una niña muy segura de sí misma pero que los problemas llegaron en la adolescencia cuando unas chicas, mayores que ella, comenzaron a burlarse de su nariz. Fue entonces cuando Riesco se dio cuenta de que esa parte de su cuerpo que a ella no le gustaba, era algo que también veían los demás. "Tenía la nariz bastante grande como para abajo y eso no me gustaba. Empecé acomplejarme bastante".

Marta Riesco ha decidido dar el paso de contar todos los detalles de sus retoques estéticos porque cree que es mucho mejor que lo cuenta ella y que no se hable sin saber exactamente lo que ha sucedido en su rostro. "Mi psicólogo me preguntó cómo era mi autoestima y yo siempre ha considerado que la tengo bien", explica la joven dejando claro que eso tampoco ha sido un obstáculo en su vida

Pero cuando entró en la tele, sobre todo en sus intervenciones en el plató de 'El programa de Ana Rosa' se dio cuenta de que no se gustaba nada. "Como soy muy miedosa nunca pensé en pasar por quirófano, hasta que un día me animé, me fui con mi madre al ver al doctor Peñas. Me dijo que mi rostro iba a mejorar muchísimo. No me tocaron el tabique de la nariz, fue una cirugía ambulatoria y sin anestesia general", relata la joven muy orgullosa de haber dado este paso que en tan solo 25 minutos le cambió el rostro para siempre.

Marta ha mostrado las fotos del antes y el después dejando claro que no tiene ningún inconveniente en que se enseñen fotos de su pasado, porque lo que es hoy es fruto de lo que era antes. Ha dejado claro que ella nunca ha pedido que no se enseñen fotos de cuando tenían 18 años, pero lo que si ha pedido es que dejen de insultarla y meterse con ella, porque eso solo perjudica a las personas que lo hacen. Al final, hace una reflexión en la que anima a las personas a ser su mejor versión y sobre todo a ser buenas personas, para comerse el mundo como ella misma lo está haciendo ahora.

