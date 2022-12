Los hermanos Francisco y Cayetano Rivera se han mantenido unidos frente a todos los problemas personales que han tenido que hacer frente. Desde la muerte de su padre cuando eran solos unos niños pasando por los problemas de su madre, Carmina Ordoñez, se han refugiado el uno en el otro de los dolorosos momentos que la vida les ha ido poniendo por delante.

Su relación era inquebrantable y siempre han dado muestras de estar "todos a una". Sin embargo, sus personalidades son totalmente opuestas y los ambientes en los cada uno se siente más cómodo son muy diferentes. Mientras que Fran tiene un carácter más fuerte, es más extrovertido y se mueve como pez en el agua en eventos y tratando con mucha gente y medios de comunicación, Cayetano es más tímido y ha preferido estar más en segundo plano.

Además, el pequeño ha sido más conciliador y ha apostado siempre por intentar mantener la relación con la familia paterna y su hermano Kiko Rivera, el hijo que Paquirri tuvo con Isabel Pantoja tras divorciarse de Carmina. Sin embargo, Fran ha tenido épocas de distanciamiento con la familia.

Ahora su relación podría estar atravesando un bache. Mientras que Cayetano vive uno de los momentos más duros de su vida en medio del proceso de divorcio con Eva González, su hermano Fran está más tirante con él que nunca. Esto ha hecho que, por ejemplo, no compartieran la cena de Nochebuena este 2022 ni la comida de Navidad. Unas tradiciones en las que nunca faltaba la presencia de los hermanos, confirmando que la relación está más alejada que nunca, algo que ya podíamos ver en julio cuando Fran no acudía a un importante homenaje familiar en el que sí pudimos ver a su hermano, muy unido a su primo Canales con quien Fran no tiene relación. Así han quedado lejos los momentos en los que parecía que habría una unión entre los hermanos Rivera.

instagram

Esta situación viene de lejos y parece que todo arrancó en 2019 con un bache que no se ha superado del todo y cuyo principal motivo fue porque a Cayetano no le gustó cómo ha gestionado su hermano Fran la última corrida goyesca de Ronda.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La tradición de la corrida comenzó con su abuelo materno en 1954 que celebró una en conmemoración del segundo centenario del nacimiento del torero rondeño Pedro Romero. Desde entonces, la gestión de la plaza quedó en sus manos. A su muerte en diciembre de 1998 Fran se hizo cargo de ella porque nadie más continuaba la dinastía taurina. Pero cuando Cayetano comenzó su carrera con el toro, tomó la alternativa en esa plaza tan especial para su familia con su hermano como padrino.

Hasta ahora los dos hermanos han estado de acuerdo en todo lo referente a la gestión de la plaza, pero este año Fran decidió adelantar la fecha de la corrida para que no coincidiera con la Feria de Pedro Romero en Ronda en lugar de esperar al primer fin de septiembre como siempre se había hecho.

Al ayuntamiento de Ronda no les gustó la decisión pero Francisco alegó que el 31 de agosto era mejor. En el cartel inicial se anunció un mano a mano entre Morante de la Puebla y Roca Rey, que finalmente no podía estar.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Fue ahí cuando saltaron las alertas sobre el distanciamiento entre los hermanos ya que cuando preguntaron a Cayetano desde medios taurinos si sería el sustituto, contestó: “A mí lo que me habría gustado es formar parte del cartel original y que la goyesca fuera dentro del ciclo de la Feria de Pedro Romero”. Con estas palabras el menor de los Rivera se posicionaba con el ayuntamiento de Ronda en lugar de con su hermano.

A este hecho, se suma que los hermanos podrían estar más distantes por la escasa relación de sus respectivas mujeres, que aunque tratan de dar una imagen de cordialidad, hay fuertes rumores de que ni siquiera se llevan.

Un dato que consolida esa teoría es que en la pasarela Doñana D’Flamenca 2019 que se celebró el pasado febrero en Almonte, Lourdes presentó su colección y Eva que también estaba allí no acudió a su desfile y sí estuvo en el de su amigo Cristo Báñez.