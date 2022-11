Las vidas de Eva González y Cayetano Rivera han dado un giro de 180º desde aquel 6 de noviembre de 2015, en el que se dieron el 'Sí, quiero' en una romántica boda de mañana en el pueblo natal de ella, Mairena de Alcor, en Sevilla. Era una fecha especial y los vecinos de Eva arroparon con cariño a la novia en las calles y en los alrededores de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción donde se celebró la ceremonia. Además, multitud de rostros famosos, como los hermanos del novio, Francisco Rivera, Kiko Rivera y Julián Contreras, acompañaron a la pareja en un gran día en el que se unía el mundo taurino con el de la moda y la televisión.

Sin embargo, el matrimonio no celebrará su séptimo aniversario de boda, las conocidas como 'bodas de lana', o lo que es lo mismo, sus 2.555 días de casados. Desde hace meses, la presentadora y el torero viven separados y todo apunta a que no hay vuelta atrás en su relación. Sus vidas han tomado caminos separados tras no superar una profunda crisis. Ella sigue viviendo en su casa de Mairena del Alcor y él, en la finca que tiene en Ronda (Málaga).

Volviendo la vista atrás, a ese 6 de noviembre de 2015, el sol brillaba en Sevilla. Unos 400 invitados fueron testigos de la ceremonia religiosa y de la celebración que tuvo lugar en la Hacienda Molinillos. Eva González, que el día antes había cumplido 35 años, estaba espectacular con un diseño sencillo pero muy elegante firmado por Hervé Moreau para Atelier Pronovias, que completó con un broche de diamantes en el pelo. La Miss España 2003 también lució un segundo vestido de novia que lució en la fiesta posterior.

La boda de Eva González y Cayetano Rivera ponía el broche de oro a una relación sentimental que comenzaba en 2009, tras la ruptura de la modelo con Iker Casillas. En 2013 la pareja hizo frente a una gran crisis que separaba sus caminos temporalmente para volver a unirlos de nuevo en verano de 2014. Un año después se dieron el 'Sí, quiero' y ahora sus vidas vuelven a separarse. Aunque siempre estarán unidos por el pequeño 'Caye', su único hijo en común que nació el 4 de marzo de 2018. Felices y muy emocionados, Cayetano y Eva presentaron a su niño en 'la Madrugá' de Sevilla, con motivo de la Semana Santa.

Nada hacía presagiar su ruptura. La presentadora y el torero se habían convertido en una de las parejas más consolidadas del panorama social en España. En 20216, la presentadora y el diestro viajaron a Las Vegas, y allí vestidos de Elvis Presley y Marilyn Monroe volvieron a darse el 'Sí, quiero'. Junto a la imagen que ella misma compartió en sus redes sociales escribía: "Y un año después... LAS VEGAS!!".

En 2018, por ejemplo, la presentadora de 'La Voz' dedicó un tierno mensaje a su marido para celebrar su décimo aniversario de relación. "10 años a tu vera", escribió en sus redes. Un post que todavía conserva en sus redes sociales.

Ese era el mismo año en el que nacía el pequeño Cayetano que se convertía en la alegría de sus vidas. "He sentido el milagro de la vida, que revolvió todo mi ser... Increíble. Nada es comparable con esta nueva vida a tu lado", eran las palabras cargadas de amor que Eva dedicaba a su hijo.

E incluso consiguieron superar una gran crisis a finales de 2019, cuando aparecieron unas imágenes de él con la abogada canaria Karelys Rodríguez. Aunque siguieron juntos, según cuentan, Eva nunca lo superó.



Ahora, se cumplen 7 años de la boda de Eva González y Cayetano Rivera no habrá celebraciones especiales. Vivirán esta fecha tan especial por separado y centrados en sus nuevas vidas. Ella, al frente de la nueva temporada de 'La Voz', en cuya presentación apareció sonriente y con energía. Y él, apoyándose en su familia. El pasado octubre, el diestro visitó a su hermano, Kiko Rivera, tras el ictus que sufrió el 20 de octubre.