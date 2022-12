Belén Esteban se convierte en presentadora de 'Sálvame'. En la tarde de este martes 27 de diciembre de 2022, la de Paracuellos se convertía en la conductora del magazine de Telecinco y era la encargada de dar la bienvenida a los espectadores de Mediaset. La colaboradora, que disfruta de unas felices Navidades con su marido Miguel, ha sido la encargada de explicar el concurso del día y ha podido presentar a los colaboradores del espacio, una labor con la que se mostraba feliz aunque David, el director, no parecía muy por la labor de que lo hiciera.

"Déjame presentar a mis compañero que me hace ilusión" le pedía Belén Esteban a David antes de presentar a sus compañeros como Marta López, Kiko Hernández o Marta López. También era la encargada de dar paso a Adela González y Terelu Campos, habituales presentadoras del espacio, que se encontraban haciendo un directo desde el centro de Madrid, el lugar desde donde Froilán se vio involucrado en una pelea.

Telecinco

No es la primera vez que Belén Esteba se pone al frente de 'Sálvame'. En diciembre de 2020, presentó 'Sálvame Limón' cuando los diferentes colaboradores se turnaban en esta labor y la de Paracuellos fue la encargada de presentarlo en varias ocasiones. cada 'Sálvame Limón', el primer tramo del programa, lo presenta uno de sus colaboradores. Y parece que Belén es una de las favoritas, ya que ha vuelto a hacerlo. Su primera vez al frente fue en 2017, aunque en aquella ocasión fue algo esporádico y, desde entonces, es más habitual verla a los mandos. Aunque al principio le costaba un poco más ejercer como presentadora, con el paso de los años ha ganado naturalidad sin perder su espontaneidad. Sin ir más lejos, en el programa de este 27 de diciembre, también se atrevió a enviar un mensaje a los jóvenes que salen por la noche para decirles que se dediquen a disfrutar de sus salidas y amigos sin meterse en peleas o movidas como le ha pasado a Froilán.

