Los años no perdonan, de eso estamos seguros, pero en este caso es que son como el bueno vino. ¿No nos creéis? Han pasado más de 10 años del estreno de 'Sálvame' y aunque ha habido un auténtico vaivén de colaboradores, siempre estarán 'los míticos'. Sí, hablamos de Kiko Hernández, Lydia Lozano, Belén Esteban... Pero, ¿recuerdas cómo eran hace unos años? El pasado año, desde la cuenta oficial del programa, compartían un 'collage' de fotos de los colaboradores hace unos años, y ahora podemos decir bien alto eso de ¡cómo hemos cambiado!

Kiko Matamoros, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández, Víctor Sandoval, y Lydia Lozano eran los protagonistas de este maravilloso 'TBT'. Entre las fotos y la actualidad han pasado años, cambios de vida y para qué engañarnos, algún que otro retoque estético. Pero también el plantel, porque algunos de los que estaban ya no están... y otros han llegado para quedarse.

Desde Diez Minutos, hemos ido un paso más allá y nos hemos marcado un antes y un ahora, en 2022, de los presentadores y colaboradores de 'Sálvame'. ¿Quieres verlos? Hay algunos que se conservan fenomenal y otros a los que no hemos reconocido...

Jorge Javier Vázquez

Lleva en el programa desde sus inicios y ha cambiado mucho desde 2009. Varios retoques y mucha dieta han conseguido que, a sus 52 años, presuma de 'tipín' y de soltería. Le gusta gustar y ligar.

Adela González

Es una de las últimas incorporaciones al programa desde la salida de Carlota Corredera y de Paz Padilla, que dejaban al espacio casi 'descabezado' en cuanto a presentadores, y ha caído en gracia por su perfil analítico, profesional y serio cuando tiene que serlo, pero también tiene un gran sentido del humor, imprescindible para trabajar en 'Sálvame'. Adela pasó por el canal vasco EITB, donde lucía melena, y ahora suma currículum en Mediaset, aunque la periodista y presentadora ¡apenas ha cambiado! ¿Habrá hecho un pacto con el diablo? Repasamos en Diez Minutos la vida de Adela González para que la conozcas mejor.

Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos, tras trabajar en el espacio, renegar de él y marcharse, volvía como presentadora de la sección 'Lemon Tea' el pasado enero. Terelu llevaba, con idas y venidas, desde el principio de los tiempos del programa, pero un gran enfado relacionado con una noticia sobre su hermana, Carmen Borrego, en 2019 hacía que todo saltara por los aires, abandonara el plató para no volver y no volviera a pisarlo hasta casi 3 años después.

Belén Esteban

La colaboradora estrella del programa fue de las primeras en llegar, en 2009, y, durante estos años, ha vivido de todo en el plató, desde sus momentos más bajos con el juicio contra su ex representante Toño Sanchís, hasta los mejores, como su boda. Ahora, gracias al amor de Miguel, su vida ha cambiado y es una mujer nueva y feliz.

Lydia Lozano

Por la periodista parece que no pasan los años. También llegó en 2009, con el comienzo, y sigue fiel a su melena de mechas rubias sus labios perfilados y sus looks coloridos. Hay Lydia y 'chuminero' para rato.

María Patiño

Tras su paso por 'Dónde estás corazón' (foto de 2004), María aterrizó en 'Sálvame Diario' en octubre de 2014 tras pasar primero por el 'Deluxe'. Es una de las que más ha cambiado físicamente y no tiene problema en reconocer sus retoques y operaciones.

Gema López

Gema -la foto antigua es de 2008- llegó a 'Sálvame' desde Antena 3 en el año 2012. Su imagen ha mejorado y presume de cuidados y de su faceta de influencer en sus redes sociales. Como Patiño, no oculta sus retoques y tratamientos.

Anabel Pantoja

La sobrina de Isabel Pantoja sí que ha cambiado, y a mucho mejor si echamos la vista a 2011, de cuando es la foto de la izquierda. Anabel aterrizó en 'Sálvame' en 2016 procedente de 'El programa de Ana Rosa'. También triunfa en Instagram con su 'body positive' y sus colaboraciones.

Chelo García Cortés

Chelo lleva en la plantilla de 'Sálvame' desde 2011, y aunque también ha tenido sus más y sus menos con el equipo y ha amenazado en varias ocasiones con abandonar por las 'perrerías' que le hacen pasar, está claro que todo lo bueno que le ha pasado se lo debe al programa: su vida cambió tras su paso por 'Supervivientes', donde coincidió con Isabel Pantoja y con la que consiguió retomar su amistad tras años sin hablarse. Perdió mucho peso que no ha recuperado.

Kiko Matamoros

También lleva desde los inicios en 'Sálvame' y, entre su imagen de 2004 y la actual, hay muchas diferencias. Kiko se ha sometido a múltiples retoques de los que habla sin tapujos, y está estupendo. El amor de Marta López Álamo también tiene mucho que ver, y es que la diferencia de edad le ha hecho rejuvenecer en muchos aspectos de su vida.

Miguel Frigenti

Miguel llegó a nuestras pantallas de la mano de sus dos hermanos como 'Los trillizos Frigenti', que no dudaban en repartir estopa entre todos los famosos que se les ponían por delante. Aquello fue en 2016, aunque el único que continuaba su carrera delante de las cámaras era Miguel. Él también ha cambiado mucho, especialmente tras sus fluctuaciones de peso: no llegó a quedarse tan delgado como estaba a pesar de dieta y ejercicio, pero sí ha conseguido ganar mucha masa muscular, pues era muy delgadito. Tampoco escondió su deseo de perder kilos: él mismo contó que se iba someter a una marcación abdominal, y fue lo que hizo.

Kiko Hernández

Es uno de los colaboradores estrella y ahora también ejerce, en ocasiones, de presentador. Desde 2009 a la actualidad ha sufrido algunos cambios: se arregló la dentadura, dijo adiós a sus canas y también Kiko se ha puesto pelo, unas imágenes que te enseñamos en exclusiva en Diez Minutos.

Rafa Mora

El colaborador consiguió hacerse un hueco como tal tras la 'Sálvame Snow Week', donde, a raíz de un pequeño reality organizado por 'Sálvame' a finales de 2016 entre varios famosos aspirantes, se elegiría al nuevo propietario de una silla en el programa. Rafa consiguió ganar tras una dura semana de convivencia, y desde entonces ha vivido grandes momentos en el programa. De hecho, lo cogió con tantas ganas que incluso se metió a estudiar Periodismo para profesionalizarse. Desde ese año, con algún kilo menos y alguna arruga más, el ex tronista de 'MYHYV' se mantiene en su puesto contra viento y marea a pesar de las críticas que levanta.