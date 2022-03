Los influencers son una auténtica caja de sorpresas, y el último en dar la campanada (nunca mejor dicho) ha sido Ibai Llanos. El bilbaíno es toda una celebridad en las redes sociales, pero su fama ha excedido los límites de internet para colarse también en nuestras vidas a través de la tele. Sin embargo, él está de lo más cómodo en la red con sus centenares de miles de suscriptores y seguidores, aunque a veces le hacen pasar un mal rato como el que tuvo estos días mientras participaba en una emisión del juego 'Call of Duty'.

En una de las estrategias, Ibai falló al no ver uno de los detalles del videojuego durante la partida por equipos, lo que hizo que muchos de sus seguidores se metieran con él, así que tuvo que explicar que tiene un problema de vista del que muy pocos tenían conocimiento: ha perdido hasta el 70% de la visión de su ojo izquierdo. "Yo decía que era lo típico, por culpa de la pantalla, lo que muchos habréis pensado. Estoy ciego, necesito gafas", empezó explicando.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al ver que su visión empezaba a fallar, acudió a que le hicieran una revisión pero, para su sorpresa, todo en sus globos oculares estaba a la perfección. "Si tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que estás perdiendo la vista probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio. Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular", explicó entre la sorpresa generalizada.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Al final dieron con el motivo, y todo ha sido derivado de un problema de salud que tuvo de pequeño, un herpes. "Si tú pasas el herpes, puede que tengas algún efecto secundario [...] Y, al parecer, el efecto secundario que yo he tenido cuando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo", zanjó.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io