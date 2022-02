Sonsoles Ónega ha hecho de su pelo su seña de identidad. Desde junio de 2018, la periodista está al frente 'Ya es mediodía'. Un tiempo en el que se ha renovado el logo del programa, el plató y hasta los colaboradores, pero hay algo que no ha cambiado: el peinado de la presentadora. Sonsoles y su corte pixie son la esencia del espacio y ya son muchas las espectadoras que van a la peluquería con una imagen de la periodista para pedir el mismo corte de pelo.

La periodista no había cambiado de look ni con las presiones de sus compañeros, como Miguel Ángel Nicolás, que alguna vez le ha tirado alguna indirecta por su llamativo flequillo. Ni con los comentarios que circulan por las redes y que lo describen como "un nido de águila". Ahora, la presentadora ha dejado a todos sus compañeros asombrados al compartir una fotografía de cuando tenía dos años y es que...¡tiene el mismo peinado!

"¿Cómo puede ser que Sonsoles tenga el mismo pelo cuando tenía dos años que ahora? ¿Cómo puedes llevar tanto años con el mismo estilo?", ha preguntado Miguel Ángel Nicolás mostrando su sorpresa al ver que su compañera lleva luciendo la melena corta con flequillo a un lado desde que era pequeña, un hecho que no ha querido pasar por alto.

La presentadora no ha podido contener la risa al ver el revuelo que ha causado su instantánea y ha reconocido que viene de familia. "Y no me cubro las canas todavía. Esto es de familia. Es que los Ónega tienen muy buen pelo", ha explicado mostrando lo orgullosa que se siente de poder seguir luciendo el mismo 'look'.

Lo cierto es que ella siempre ha lucido una melena con un llamativo flequillo. Sin embargo, hace unas semanas decidía decir adiós a su desenfado flequillo por uno mucho más liso y formal. Un cambio que casi ha pasado desapercibido pero que también le sienta de maravilla.

En octubre de 2020, Sonsoles Ónega se cortaba el pelo pero seguía manteniendo su flequillo 'despeinado', aunque más sutil.

El corte pixie está de moda y la prueba es que muchas de sus famosas han sucumbido a este look, algunas de ellas lo llevan desde hace años como las actrices Úrsula Corberó, Elsa Pataky, Paz Vega y Charlize Theron, entre otras 'celebs'.

La periodista comenzó su andadura en Mediaset en 2008, como corresponsal parlamentaria de Informativos Telecinco, entonces llevaba el pelo largo pero cuando decidió cambiar de registro y ponerse al frente de 'Ya es mediodía' también dio un giro de 180º a su imagen, haciéndola más fresca y desenfadada.

