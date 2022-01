Jorge Javier Vázquez continúa con su guerra abierta con Antonio David Flores. Lejos quedan los momentos en los que los dos compartían plató sin ningún resquicio de brecha en la relación de amistad que mantenían. Ahora, el malagueño se ha convertido en 'persona non grata' en Mediaset y el presentador lo está escenificando con una guerra de motes a la que el propio ex de Olga Moreno ha entrado sin ningún pudor. Primero comenzó el catalán apodando a Antonio David el 'penas', un mote que corría como la espuma, ahora el ex Guardia Civil ha respondido.

En declaraciones a los periodistas cuando acompañaba a su hija a la revisión por una reciente operación de pecho, el malagueño se refería a Jorge Javier como la 'vedette de Badalona'. Un comentario al que el presentador ha respondido rápidamente desde el plató de 'Sálvame' visiblemente tranquilo. "Me parece un gran halago", respondía con una gran sonrisa en los labios.

Plató de ’Sábado Deluxe’ el 29 de enero Telecinco

"Primero le vi muy sobresaltado", explicaba Jorge Javier, "comparando me parece más tremendo llamarle 'el penas', que es algo que ya le han colocado en la Wikipedia, que él a mi 'la vedette de Badalona', que es muy inofensivo, me hace hasta gracia". Por ello, el presentador ha tomado una decisión drástica sobre la relación que mantendrá con el actual protagonista de la crónica rosa: "ya no voy a referirme a él como 'el penas'; solo me voy a referir a él teniendo en cuenta la relación que tenga en ese momento". "Muy bien, eso le va a sentar peor", coincidían en opinar sus compañeros.

En este sentido, Jorge Javier hablará de Antonio David como "el novio de Marta Riesco" o, en caso de que se confirme que esta relación ha terminado finalmente, "el exmarido de Olga Moreno". No obstante, el catalán destaca que "no está a la par", una opinión a la que se ha sumado Kiko Hernández asegurando que "es una guerra desigual".

