Una ruptura siempre es algo difícil, pero hay quien parece que ya está hecha de la dureza del acero quirúrgico, y esa no es otra que Lola Mencía. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' sufrió mucho tras su ruptura con Diego en la isla (más por su perro, Horus, que por el chaval), y cuando parecía que rehacía su vida con un nuevo hombre, Iván, y hasta se iban a vivir juntos a la casa de él en Benidorm... todo se torcía y la cosa se iba a pique. Los dos lo intentaron por todos los medios, pero finalmente ella se ha ido de vuelta a su León natal... ¡y ha estrenado casa! ¿Quieres verla?

Ha sido en su canal de mtmad donde Lola nos ha abierto las puertas de su humilde morada: un dúplex muy cerquita del campo. La casa tiene un recibidor, un salón comedor y una cocina americana, además de un baño, en la planta baja, mientras que subiendo las escaleras hay dos habitaciones, la principal con baño en suite: "Estoy un poco cagadita, porque es la primera vez que vivo sola", ha reconocido Lola.

La casa aún está manga por hombro porque la joven ex superviviente acaba de llegar (la habitación de invitados es, ahora mismo, zona de guerra con todas sus cosas acumuladas ahí). De hecho, ella misma ha contado que en las últimas semanas ha estado intentando arreglar, una vez más, las cosas con Iván, pero viendo que lo suyo ha sido imposible y que al final caen siempre en los mismo errores una y otra vez, han decidido, definitivamente, dejar la relación: "Yo quiero llevarme bien con él, pero de momento está todo muy reciente y no se puede", ha dicho con gran pena. El tiempo dirá si, finalmente, pueden tener una relación de amigos, aunque estando a 800 kilómetros de distancia, la cosa va a estar difícil...

