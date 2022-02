La semana la comenzábamos con una triste noticia por la separación de Anabel Panoja y Omar Sánchez. Una ruptura que ha dejado a todos sorprendidos, ya que solo llevaban cuatro meses como marido y mujer. Pero la semana parece que ha remontado con un notición sobre otra conocida pareja de famosos. Jesé Rodríguez ha sorprendido a sus seguidores con romántico post de Instagram declarándole amor eterno a su chica Aurah Ruiz. El futbolista se ha armado de valor y ha hincado rodilla para pedirle matrimonio a la ex concursante de 'GH VIP'.

El jugador de Las Palmas ha compartido varias fotos de la escena que se desarrolló en sus vacaciones a Dubai en las pasadas navidades y son muchos los me gustas y comentarios que está recibiendo la pareja. "Siiii Quierooooooo!!! Estas dos palabras han sido la respuesta a la pregunta que más he pensado en mi vida y tu respuesta bebé, es el comienzo de todo", comenzaba el largo escrito de su última publicación.

Cena para dos, pétalos de rosa y un violinista de fondo. Ese fue el escenario de donde saldrá la próxima boda entre Jesé y Aurah. "Ya tenía muchas ganas de gritar al mundo entero que el amor de mi vida quiere estar junto a mi, para siempre, que ya no seremos ella o yo, muy pronto seremos 'Nosotros' (...) Entre palabras de lo más románticas que describen sus buenos y malos momentos de la relación, Jesé ha querido destacar que Aurah para él es un pilar fundamental: "Nunca dudé que eres la mujer de mi vida y por suerte, en esta vida ya te encontré, pero si existen otras te buscaría porque tienes un corazón enorme y único". ¡Felicidades pareja!

