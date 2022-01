Anabel Pantoja llegaba a 'Sálvame' con la peor de las noticias. La colaboradora se ha sincerado con sus compañeros sobre la ruptura con su marido Omar Sánchez y la sevillana no ha podido aguantarse la emoción del momento. Poca gente conocía los detalles de la ruptura, ya que Anabel ha preferido que nadie se metiera en su relación e intentarlo solucionar ella sola. Los meses han pasado y la colaboradora no ha podido con la situación, por lo que ha tomado la mejor decisión que podía tomar.

"He sido yo la que ha tomado la decisión", comenzaba abriéndose en canal con Jorge Javier Vázquez. "Nosotros tenemos crisis y enfados de parejas pero no voy a entrar en eso. Voy a hablar de lo que me ha pasado a mí". Anabel cree que el fallo de su relación ha sido el ritmo de cada uno: "Cuando Omar viene de la isla veía que todo estaba muy dormido. Yo quería movimiento", explicaba una Anabel muy tranquila.



Telecinco

Anabel Pantoja ha confesado que, en un principio, la boda que todos vimos no es la que ella quería: "La boda que yo pensé en un momento fue ir él y yo con cuatro amigos y casarnos. El error fue decirlo delante de todas las cámaras. Se forma esa boda porque todo el mundo quiere venir. Yo fui una montaña rusa de muchas cosas", explicaba la joven refiriéndose a las prohibiciones que había por el covid y a situaciones familiar como fue la muerte de su abuela. "Pude pararlo pero me casé real y yo quería salvarlo todo. Mi mundo lo veía con el".

Telecinco

Nadie sabía por el cacao mental que estaba pasando la influencer, ni si quiera su propia madre. "Después de la boda no nos pudimos ir de luna de miel. A mí me pasa algo personal y me marca", contaba Anabel entre lágrimas pero sin dar más detalles. De lo que más se quejaba la sevillana es que parece que Omar no podía seguirle el ritmo y ella necesitaba hacer planes de pareja.

"El ha luchado lo más grande. En una conversación le dije 'tenemos que replantearnos por qué estamos con los móviles y no nos sale abrazarnos'. Aunque Anabel le confesase a sus compañeros que Omar ha sido para ella lo más grande y que "le ha salvado" en muchos momentos, ahora la sevillana lo tiene claro: "Quiero aprender a vivir sola. Me da miedo pero tengo que hacerlo porque me lo debo".

