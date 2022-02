Cristian Suescun acabó en el hospital tras un accidente doméstico. El ex concursante de 'La Casa Fuerte' estaba limpiando la encimera de la cocina de su casa cuando sufrió un feo corte en el dedo meñique con el borde del fregadero. Aunque, en un principio parecía que no revestía gravedad, el corte se infectó y Cristian, que el pasado verano tuvo una relación con Cristini Couto, empezó a tener fiebre por lo que, asustado, el joven decidió acercarse a un hospital porque pensaba que había contraído el coronavirus. Pero, nada más lejos de la realidad, su alta temperatura se debía a la infección y los médicos mostraron su preocupación por su estado de salud.

Fue su hermana, Sofía Suescun, la que compartió en sus Stories todo lo que le estaba ocurriendo a Cristian. "Mi hermano casi la palma, menos mal que le ha dado por acercarse al hospital. Lo que no sé es si se lo cortarán y se quedará con medio dedo", decía mientras explicaba que los médicos le habían inyectado amoxicilina y le habían puesto la vacuna del tétanos. "Le han advertido que puede darle un infarto… y que vuelva en tres días", comentó.

@cristiansuescun Instagram

Ya desde su casa, Cristian ha querido tranquilizar a sus seguidores sobre su estado de salud porque los antibióticos han hecho su efecto y ya se encuentra mejor y no tiene fiebre. "El dedo está mejor. Ha sido un buen susto. Nunca me había pasado nada parecido con un corte sin importancia", explicó y agradeció las muestras de cariño recibidas tras el accidente. El ex concursante de 'Supervivientes', al que se le acumulan los problemas de salud ya que el pasado verano casi pierde el oído y se le complicó una operación de muñeca, espera haber cubierto el cupo de sustos de 2022 mientras que, tras este percance, su hermana Sofía 'confirma' que febrero no es un buen mes para ellos ya que es el que más odia.

@cristiansuescun Instagram

