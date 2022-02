Ares Teixidó confiesa sus secretos en nuestro 'Test de los Famosos'. La catalana, a la que conocimos gracias a su paso por 'GH VIP', triunfa con el programa 'Sexual Revolution', de 8TV donde habla sin tapujos de sexualidad. La presentadora está muy enamorada de su chica, Bruna Manzoni, y no descarta casarse. "Mi chica es mi presente y mi futuro" nos contó en nuestro 'Gente con Estilo'. Ares, que cumplió 35 años el pasado 19 de enero, nos contó como el diagnóstico de que padecía diabetes tipo 1 le cambió la vida. "Para mí, el día que me diagnosticaron Diabetes T1, el 15 de octubre de 2018, todo cambió, ni para bien ni para mal, simplemente empecé a transitar de forma diferente por la vida. En realidad, fue muy fácil automatizar los pinchazos, lo complicado fue el shock inicial. Era como si hubiese vivido libre y de repente me encerraran en una jaula. Me llevó un tiempo asumir y aceptar que es una enfermedad crónica que me iba a acompañar toda la vida. Ojalá hubiese sido tan fácil como "inyectarse insulina, no comer dulces y ya está", que es lo que la mayoría piensa por prejuicios y falta de información. Es mucho más", explica.

En el vídeo de la parte superior, además de enviar un cariñoso saludo a los lectores de DIEZ MINUTOS, Ares Teixidó, que también posó con la mejor moda de mujer de la temporada, nos confiesa algunos de sus secretos. ¿Sabes qué significa su nombre? ¿Qué sueños le gustaría que se cumplieran? ¡Dale el play y ella misma te lo cuenta!

Ares Teixidó nos cuentá en qué momento se encuentra. "Me gusta sentir y comprobar la mujer en la que me he convertido sin mirar atrás ni muy para adelante sino viviendo y disfrutando del presente" y explica cómo es. "No me gusta mucho definirme a mí misma pero me gustan los cambios que he ido viviendo en los últimos tiempos y eso me ha llevado a la mujer que soy, una mujer mucho más libre que antes, empoderada y sintiendo esa niña interior que tenía un poco olvidada", aclara.

