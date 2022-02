Anna Ferrer es la niña de los ojos de Paz Padilla. Madre e hija están muy unidas y, desde que la influencer se independizó en el pasado septiembre, ambas han reconocido echarse mucho de menos. Por eso quedan cada vez que pueden y la última fue el pasado 3 de febrero. Estos días se celebra en Madrid el Salón Internacional de Textil, Calzado y Accesorios y la presentadora de 'Sálvame' organizó una comida con su equipo de 'Noniná', la tienda de ropa y complementos que tiene en Zahara de los Atunes (Cádiz), para ponerse al día en las novedades del sector y hablar los preparativos de cara a la nueva temporada.

Como socia, Anna Ferrer, también estuvo en el almuerzo. Una cita de la que subieron varios Stories a Instagram y en uno de ellos madre e hija desmintieron los rumores que afirmaban que cerraban su tienda para siempre. La web está activa todo el año y la tienda física la han cerrado unos meses porque al ser Zahara un publico turístico en invierno no hay. Además, avanzaron que están preparando cositas nuevas.

A su llegada al restaurante, Paz Padilla llevaba una bolsa de papel en las manos y caminaba con mucho cuidado. No era para menos, ya que era un regalo para su hija Anna. Pero no un detalles cualquiera, sino uno de 'madre total'. A pesar de no vivir juntas, la presentadora está muy pendiente de su hija y quiere que se alimente bien, por eso le preparó unas deliciosas albóndigas con tomate que le llevó en un táper. La influencer al verlo solo pudo decir: "¡Qué alegría!".

Paz y Anna parecían haberse puesto de acuerdo con sus looks: abrigo de paño y vaqueros. El de la influencer era camel pero lo combinó con un bolso de Noniná en verde turquesa, a juego con el abrigo y la bolsa que llevaba su madre. La influencer se sometió a una rinoplastia hace unos días y madre e hija también parecían comentar los resultados de esa intervención.

Esta es la primera aparición de Paz Padilla tras su abrupta salida de 'Sálvame' el pasado 20 de enero, cuando la presentadora y Belén Esteban se enfrentaron en directo por sus diferencias con las vacunas del covid. Un duro golpe sobre el que la gaditana no ha querido pronunciarse y no ha desvelado si volverá a presentar el programa. Al margen de su trabajo en la televisión, Paz está centrada en su tienda, y en las funciones de la obra 'El humor de mi vida', basada en el libro, del mismo nombre, que escribió tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal.

