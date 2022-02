Rocío Carrasco está reviviendo muchos momentos de su pasado, cuando su madre todavía estaba viva. La madre de Rocío Flores se ha sorprendido al encontrar algunos objetos personales en la que fue su habitación, una estancia en la que ha descubierto que había algunas cartas de su familia dirigidas a ella. Entre ellas, ha llamado la atención una felicitación que Amador Mohedano y Rosa Benito le escribieron junto a sus hijos.

En ella, se podía leer como todos le recordaban lo mucho que le querían. Una de las frases más bonitas se la escribió Chayo Mohedano, que le quiso desear a su prima que todos los días fuesen para ella tan felices como el de su cumpleaños. Unas cariñosas dedicatorias que ahora piensa que ninguno de ellos les volvería a escribir.

Telecinco

"Tristemente y desgraciadamente, visto lo visto, no creo que lo pusiesen en estos momentos. Ahora directamente no la escribirían", ha indicado. Además, ha dejado claro que ella tampoco les dedicaría ninguna felicitación a ellos. "Yo no soy de una manera en un momento dado y luego de otra. No creo que sea oportuno", ha aclarado.

Una declaraciones con las que ha dejado claro lo que piensa ahora sobre los Mohedano. "Ahora se lleva otra cosa. Antes lo que tocaba era eso, ahora toca otra cosa", ha aclarado dejando ver que cambian dependiendo de la ocasión.

Gtres

Sin embargo, durante su aparición en 'Montealto: regreso a la casa', no ha dudado en defender a su prima Chayo Mohedano, con la que siempre había mantenido una excelente relación. "Chayo es artista desde que la parió su madre", ha confesado tras visualizar algunos vídeos de su infancia en los que aparecía su prima demostrando sus dotes de artista desde muy pequeña.

