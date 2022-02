Rocío Carrasco ha vivido un momento lleno de emociones en 'Montealto: regreso a la casa'. La madre de Rocío Flores ha tenido que reencontrarse con el dormitorio en el que falleció su madre. Sin duda, un momento muy duro que ha provocado que terminase completamente rota. "No puedo entrar, lo siento", ha confesado antes de ver cómo había quedado la recreación que habían hecho en 'Telecinco', y es que ha explicado que al acercarse estaba oliendo el perfume tan característico de su madre, algo que le ha traído numerosos recuerdos.

Lo cierto es que para ella no ha sido nada fácil haber tenido que hacer frente a esto. De hecho, antes de Rocío Carrasco, Terelu Campos ya tuvo la oportunidad de ver esta estancia tan especial y ella tampoco pudo evitar romperse al rememorar los últimos días de la cantante. "No puedo mirar. Lo siento pero no puedo", ha reconocido Rocío Carrasco al entrar en la habitación, y es que para ella era prácticamente imposible mirar hacia la cama en la que su madre falleció.

Telecinco

Además, ha confesado que esta habitación es también muy especial porque en ella encontró el documento que le hizo confirmar sus sospechas sobre su familia. "Supuso darme cuenta de muchas cosas. Se me cayó la venda, sirvió para esclarecer muchas dudas", ha indicado reconociendo que está segura de que su madre creía que lo encontrase. Un documento del que no ha podido dar más detalles porque será lo que enseñará en su nueva docuserie.

Telecinco

Pese a todo, Rocío Carrasco ha dejado claro desde un primer momento que no quería que la tristeza fuese la protagonista de esta noche. "Esa habitación la tengo grabada. No quiero que sea una noche triste, quiero que la emoción que sienta, aunque sea de pena que me haga bien, y creo que puede hacerme bien. Esto es un homenaje por todo lo alto, ella estaba muy orgullosa de esta casa, se la enseñaba a todo el mundo", ha explicado.

