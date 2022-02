Rocío Carrasco se ha derrumbado al entrar en la habitación en la que falleció su madre. Un momento muy especial que ha vivido gracias al homenaje que 'Telecinco' ha hecho a Rocío Jurado recreando las estancias de su casa con las pertenencias que la madre de Rocío Flores tenía guardadas. Lo que ella no se esperaba es que en esa estancia encontraría algunos objetos de su padre, algo que le ha hecho especial ilusión.

En concreto, la pareja de Fidel Albiac se ha sorprendido al ver que en uno de los muebles había una caja que contenía las medallas de Pedro Carrasco. "Estas medallas se van a ir para mi casa, que ya está bueno lo bueno", ha indicado dejándole claro a Jorge Javier que no tenía pensado dárselas a Raquel Mosquera. "Ella ya no es la viuda de mi padre, ¿no? Porque ahora está casada... bueno no sé".



La hija de Rocío Jurado ha reconocido que se alegra mucho de haber encontrado estas medallas porque ella no tenía nada de su padre. "No tengo nada porque no me lo han dado", ha aclarado asegurando que ella siempre deseó poder tener algunas pertenencias de Pedro Carrasco. Unas declaraciones que contrastan con las que dio Raquel Mosquera, que desveló que ella no se había interesado por tenerlas.

Sin embargo, Rocío Carrasco ha confesado que ella está segura de que "todo llega" y encontrarse con esas medallas ha sido la señal que necesitaba para confirmarlo. "Me hubiese gustado tener fotos con mi padre que yo pensé que no tenía, pero cuando he vaciado el contenedor he visto que sí que hay. Las cosas no se han contado como son y por eso he hecho este documental", ha sentenciado dejando claro que en la segunda parte de su docuserie desvelará con detalles algunos de estos aspectos.

