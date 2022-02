Después de varias semanas de rumores de ruptura, Antonio David ha adelantado su vídeo semanal en su canal de YouTube para romper su silencio con respecto a Marta Riesco. En una breve declaración a cámara, el ex Guardia Civil ha roto una lanza a favor de la periodista haciendo un alegato en su defensa que ha dejado claros varios puntos. Sin mencionarla, el ex de Rocío Carrasco ha recordado que "hace unos meses ya advertí que se estaba señalando con letra escarlata a una persona por estar conmigo".

"Siendo la gran persona que es y la gran periodista que es, en el terreno profesional se la ha intentado ridiculizar, y en el terreno personal se la ha tratado de estigmatizar como mujer. Todo con el único objetivo de hacerme daño a mi y tener una persona más que meter en la picadora de carne para generar audiencia", ha sentenciado Antonio David, quien califica de "cruel, injusta y desproporcionada" la presión mediática que ha tenido que soportar estos días.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En este sentido, ha asegurado que "la imagen que se ha dado de ella no corresponde en absoluto con la realidad", defendiendo que se encuentra en una difícil situación al estar con él mientras trabaja en la cadena en la que "día a día me insultan y me consideran su enemigo número uno". "Os pido que no caigamos en la trampa de siempre, que entremos en su juego: no quiero hablar de cuestiones privadas de personas que hay a mi alrededor, no quiero hablar de mi vida privada, no quiero seguir dándoles contenido, no quiero que activen la máquina de picar carne con las personas que están a mi alrededor. No les demos los contenidos que no tienen", ha zanjado, pidiendo comprensión y respeto a su vida privada.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io