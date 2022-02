Rocío Carrasco ha aprovechado la nueva entrega de 'Montealto: Regreso a la casa' para hablar de cómo fue la relación de sus padres. Durante la apertura de los contenedores, la hija de Rocío Jurado encontró unas fotografías en las que aparecía la cantante junto a Pedro Carrasco. Unas instantáneas que han provocado que ella terminase derrumbándose, y es que ha confesado que ellos fueron muy felices durante el tiempo que estuvieron juntos, a pesar de que al final la relación no acabase como ellos esperaban.

Durante la nueva entrega de este especial, donde ha estado acompañada de Terelu Campos, la madre de Rocío Flores ha dejado claro que sus padres estuvieron muy unidos. "El uno por el otro sentían pasión. Amor puro y duro", ha indicado confesando que en el fondo cree que ninguno de los dos lo pasaron bien durante su separación.

Telecinco

"En la separación de mis padres sufrieron muchísimo los dos porque ninguno estaba conforme con esto. Sufrieron los dos muchísimo". Unas declaraciones que han hecho que la madre de Alejandra Rubio no pueda evitar preguntarle el motivo por el que terminaron rompiendo si había tanto amor entre ellos. "Ellos se separaron por situaciones. Ellos tuvieron una separación maravillosa. Hubo una situación en general que desencadenó en lo que desencadenó", ha indicado.

Sin embargo, parece que tras su ruptura ellos siguieron manteniendo una relación cordial. De hecho, la hija de Pedro Carrasco ha confesado que su padre iba todos los días a su casa para verle. "Mi padre venía a mi casa a todos los días a ver a su padre y a verme a mí. Él venía a mi casa y veía a mi madre cuando estaba y comía y cenaba con nosotros", ha explicado.

Telecinco

Tan buena era la relación que seguían manteniendo que Rocío Carrasco ha reconocido que la cantante y el boxeador llegaron a replantearse volver a estar juntos. "Sí hubo el amago de una segunda oportunidad pero es que al final eran como el complemento perfecto. Ellos tuvieron en mente volver pero al final se decidió que no", ha reconocido. Unas declaraciones que han sorprendido mucho a los presentes.

