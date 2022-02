Rocío Carrasco ha regresado a 'Montealto: Regreso a la casa' para mostrar una nueva estancia de la que fue la vivienda de su madre. Un momento muy especial donde ha contado con el apoyo de una de sus grandes amigas. Terelu Campos no ha querido perderse esta nueva entrega y ha acudido al programa para defender y sacar la cara de nuevo por la madre de Rocío Flores. Una aparición donde ha aprovechado para desvelar qué cree que es lo que ella ha aprendido de su madre.

La colaboradora ha visto muy emocionada cómo Rocío Carrasco se rompía al ver algunos objetos de su madre pertenecientes al baño. En concreto, se ha derrumbado al ver el sillón en el que ella siempre se sentaba para maquillarse. "Yo siempre iba por detrás y le daba un beso en el cuello para no estropearle la pintura", ha reconocido entre lágrimas. Un momento que ha aprovechado para confesar que lo que mejor maquillaba su madre era "el dolor", y es que ha reconocido que era un sentimiento que no le gustaba mostrar nunca.

Telecinco

Tras ver estas declaraciones, Terelu Campos ha intervenido para desvelar que ella está completamente de acuerdo con su amiga. Además, tiene claro que si hay algo que Rocío Carrasco ha aprendido de su madre es a "saber maquillar el dolor para que nadie lo note". Una frase con la que dejaba claro lo mucho que ha estado sufriendo su amiga sin que nadie se diese cuenta gracias a esta habilidad.

Con su presencia en plató, la colaboradora ha vuelto a demostrar que ella siempre estará al lado de Rocío Carrasco a la que considera más que una amiga una hermana, y es que llevan muchos años juntas viviendo todo tipo de situaciones y siendo siempre un apoyo la una para la otra. Además, ha aprovechado la ocasión para hablar sobre Gloria Camila, aclarando que ha podido conversar con ella y que le ha confesado que hay cosas que se ha dado cuenta de que no son como a ella se las habían contado, algo que ya avanzó Alejandra Rubio en 'Viva la vida'.

