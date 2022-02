Enrique del Pozo no reniega del pasado, pero prefiere vivir el presente y mirar de frente al futuro. Le sobran curiosidad e ilusión, y con esas poderosas armas defiende su carrera de actor, cantante y ahora colaborador televisivo ya que triunfa en 'Viva la vida'. Más sincero que nunca, nos habla de su vida y su trabajo y nos cuenta cómo se encuentra tras sufrir un robo violento en plena calle. A punto de cumplir unos estupendos 65 años, habla, alto y claro, de su relación de amor-odio con las Campos.



Enrique, hace unos días sufriste un intento de robo violento en la calle. ¿Cómo estás?

Mucho mejor. El tema de la inseguridad… Me apena decirlo, porque adoro Barcelona, pero la situación es tremenda. Tuve suerte porque me pegaron un pinchazo en un dedo y se fueron. Si me llega a pillar el nervio, no sé.

Has estado ausente un tiempo.

Sí, estuve en Sevilla por temas relacionados con la tele, estoy buscando nuevo productor discográfico y tenía que resolver otros asuntos. La vida no es sólo la televisión, eso no te da seguridad.

"Acabo de hacer una versión de 'La Bambola' en italiano"

Haces tuya la expresión: "No poner todos los huevos en la misma cesta".

Hay gente para la que su felicidad es estar en televisión, en el candelero, y eso desaparece. Echo en falta programas musicales y de entrevistas, y eso termina afectando al trabajo de los artistas.

De música, ¿qué estás preparando?

Acabo de hacer una versión de 'La Bambola', en italiano. El problema es que la música en televisión no existe. He pasado muchos años en Italia, y allí hay más de cuarenta espacios musicales. Te preguntas entonces: ¿Merece la pena invertir tiempo en esto cuando el mito de este país es el hijo de Isabel Pantoja?

'Viva la vida' ofrece música de vez en cuando. Por cierto, ¿qué pasa contigo y con el programa?

Les estoy muy agradecido. Hubo otras ofertas pero aposté por ese programa, se han portado muy bien conmigo, me gusta trabajar con Raúl (Prieto, el director). Pero no quiero ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Yo cuando hay que hablar hablo, si no, me callo. Y luego si das ciertos temas tuyos y no se potencian, no puedes competir. Si yo sé historias de Miguel Bosé, hablo de él, sale en toda la prensa y en 'Viva la vida'” no se trata… O después de la que se montó con Concha Velasco, que no se portó muy bien conmigo, lo reconoció y me pidió perdón, y tampoco lo hacen noticia, pues complicado...

Allí has vuelto a coincidir con las Campos. ¿Qué tal con ellas?

También les estoy muy agradecido, ya dije que no iba a morder la mano que me dio de comer, pero en tantos años ha habido interferencias muy desagradables que yo acepté no hacer públicas, no quise montar el escándalo. Y además me han despellejado por el tema de Antonio David con Rocío Carrasco, se me han dicho barbaridades, pero parece que todo eso no es importante.

Estás dolido.

A las Campos las he defendido a muerte y jamás me han dado las gracias. Vuelvo de Italia, me tiro cuatro meses con ellas y descubro que les lamen el culo quienes las ponen a parir. Y a los que hemos dado la cara por ellas, ni gracias. Ahí me rebelé y me di cuenta de que no van a cambiar. Ahora me da igual. A mí no se me ha dejado expresarme ni decir ciertas cosas, habrá que analizar el poderío de estas señoras, dónde están y por qué.

¿José Antonio Avilés es una cruz?

Él hace su papel. Hay cosas más importantes, como que no hay libertad total para hablar de la familia Campos. Se está pidiendo que se tenga respeto por su madre, que se la cuide, que no se hable de ella… Para eso tienen que pedirnos perdón a muchas personas. Parece que sólo ellas pueden hablar de la vida de los demás y que sus vidas son intocables.

Sigues dándoles vueltas al tema.

A lo mejor el problema soy yo, que muchas veces doy la cara por quien no se la merece. Parece que la televisión es el cortijo de las Campos. Tú no te puedes levantar y decir como Terelu: "Raúl, esto no hay quien lo aguante". ¿Pero quién manda ahí y en la cadena? Parece que ella. Hay gente que piensa como yo y se calla.

"Colaboraré en un documental sobre Locomía"

Ahora tienes un nuevo proyecto, con Movistar+.

Sí, colaboraré en un documental sobre Locomía. Conocí al grupo en Ibiza, en los ochenta. Viví todo su proceso de creación y el fenómeno en que se convirtieron, que marcó una época.

También fue mítica la que viviste tú con Enrique y Ana, o la de Miguel Bosé.

Es que me hablan siempre de lo mismo y yo tengo más pasado. No me molesta, pero es como si te están recordando a tu ex marido todos los días.

¿El futuro podría ser un reality?

Me han ofrecido 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', aquí y en Italia, me encanta, pero no. Al que le apetece ir es a mi pareja, Rubén (Sánchez Montesinos). Esperemos, le hace mucha ilusión.

Te tocaría ir a los platós, entonces.

A plató voy, sí. Me puedo equivocar, pero es que creo que los realities queman mucho a los artistas, se pierde la magia.

Con Rubén llevas ya diez meses.

Han dicho que lo nuestro era un montaje y cada semana he tenido que escuchar la frase: "¿Seguís juntos?". Pues no, no es un montaje, estamos juntos, nos queremos y somos felices. Viví con él cuando dijo que era homosexual. Como culturista ha pagado un precio muy alto.

Habéis sido valientes los dos.

Cuando hay amor… Él me dijo: "No quiero ir por la calle sin darte la mano o un beso". Yo tampoco había hecho público nada antes. También nos han dicho lo de la diferencia de edad, que si uno está por los músculos y el otro por el dinero… Pero lo peor es la invisibilidad del culturismo. Rubén ha hecho una gran inversión y la respuesta es la indiferencia.

"Tenemos planes de boda pero con la que está cayendo... y no es algo barato"

Vais a celebrar vuestro primer San Valentín. ¿Sois románticos?

Sí, claro. Él me llama todos los días cuatro o cinco veces (viven en Vilafranca del Penedès, Barcelona, pero Enrique viaja mucho por trabajo). Yo agradezco la visibilidad que nos ha dado 'Diez Minutos'.

¿Habrá boda?

Sí, tenemos planes, pero con la que está cayendo… y no es algo barato.

¿Cómo te la imaginas?

Él estuvo casado hace tiempo y para mí sería la primera boda. Yo la imagino con poquita gente.

Vas a cumplir 65 años. ¿Pesan?

Haciendo memoria, pienso: ¡que me quiten lo “bailao”! Lo importante es vivir. He exprimido mi vida y la sigo exprimiendo, conservo la ilusión y no espero que el trabajo llame a mi puerta.

