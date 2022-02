Oriana Marzoli ha confesado la mala relación que tiene con la comida

La joven ha presumido recientemente de su último retoque estético

Aunque pensemos que nuestros famosos son ejemplos a seguir en la vida, nada más lejos de la realidad, porque podrán tener fama, dinero y muchos seguidores, pero no todo en su vida es digno de valorar, y Oriana Marzoli ha querido ser la última en abrir ese melón. La influencer ha desvelado recientemente que su relación con la comida no es precisamente la mejor, y ello incluso le está derivando en problemas de salud: "Como mucho y como fatal. Al final me estoy jodiendo mi propio cuerpo. No estoy orgullosa, y al final siempre vuelvo a tener unos dolores de tripa terribles. Como fuera casi todos los días por donde me pille, y luego intento hacer cena en casa, pero otras muchas veces pido a domicilio y suelo pedir McDonald’s o Burguer King, La Tagliatella, sushi… luego estoy con los dolores de tripa, y ya si salgo me suelo tomar un omeprazol antes. O sea, todo fatal. Es lamentable", se ha sincerado. ¿Será su problema como el de la cantante Aitana?

La joven tiene una relación difícil con la comida, porque cuando pide a domicilio, come mal, si sale a cenar, también mal, y en casa a veces el cuerpo le pide sólo lo que le gusta: "Lo que más como es pasta. Es lo que más me gusta. De repente me da por comer pasta con atún todos los días, o pasta con salsa boloñesa todos los días, pero claro, también es que a veces como a las cuatro y luego ya ceno a las once, y entre medias helados, patatas, chocolate…". ¡Todo mal, Oriana!

La joven todavía tiene suerte con una genética envidiable, pero comer mal le hace tener remordimientos de conciencia, así que al final por eso hace más deporte: "No quiero ser ejemplo de nadie. Pero también es verdad que comiendo tan mal voy mucho al gimnasio, entonces compenso un poquito".

Comer mal también le pasa factura, y le está dando problemas de salud, porque cada dos por tres está con gastroenteritis, según ha contado, sino que al final hace que toda su vida se descontrole: "Me organizo fatal mi vida, hasta me he comprado una agenda, pero no me está funcionando: entre hacer fotos, videos, ir al gimnasio, sacar al perro, estar peinada, maquillada… eso también hace que no coma todos los días a una hora o coma algo rápido… Con casi 30 años no puede ser que siga sintiendo que no me rinde el día. Por eso a veces digo 'me quiero ir de Madrid', pero esa tampoco es la solución", ha reconocido.

Tampoco ha tenido problema en hablar de su peso: "Suelo pesar alrededor de 44 kilos, y si voy una buena temporada al gym, hasta 45, que es lo ideal para mí", ha dicho, y ha confirmado que nunca ha tenido un trastorno alimenticio como el de Marta López Álamo, por ejemplo, acallando así muchos rumores.

¿Y qué hay en su nevera?

La joven no ha tenido problema en enseñar su frigorífico y su despensa, y ahora entendemos por qué no quiere ser ejemplo de nadie: refrescos, alcohol, comidas preparadas, cereales azucarados, patatas fritas o chocolate es lo que más abunda, mientras que los alimentos frescos ni están ni se les espera: "No cocino bien, aunque si me pongo me sale, pero soy muy desorganizada", ha revelado.

