Tras las últimas intervenciones de Gloria Camila, Rosa Benito y Rocío Flores, 'Telecinco' ha decidido adelantar la emisión de 'El precio del silencio'. En este especial se ha analizado cómo reaccionó su familia después de que ella rompiese su silencio en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Ahora, ha explicado cómo se ha sentido después de ver cómo ninguno de sus familiares le ha creído ni le ha llamado tras contar su experiencia. "¿Has pensado alguna vez qué tristeza tener una familia así", le ha preguntado Jorge Javier, algo a lo que ella ha respondido con un rotundo "sí".

La hija de Rocío Jurado ha reconocido que, sobre todo, hay dos declaraciones que le han sorprendido mucho. La primera de ellas es la de su tía Gloria, que llegó a decir que de haber sabido todo lo que le había sucedido con Antonio David y Rocío Flores, seguiría sin apoyarle. "Me ha parecido espeluznante. Creo que me ha dolido porque si lo hubiese visto mi madre le hubiese clavado un puñal en el pecho".

Telecinco

La segunda intervención que le dejó sin palabras fue ver a su tío Amador Mohedano hablar en 'Sábado Deluxe' sobre ella. "Él se centra en describir todas las cosas malas mías. Me parece deleznable", ha indicado. La madre de Rocío Flores ha confesado que cuando escucha a sus familiares hablar así de ella siente que es como si "nunca hubiese nacido ni existido". Un momento que ha aprovechado para reconocer que siente que están en todo momento compitiendo entre ellos para ver quién ha hecho más.

Sin embargo, ha reconocido que más que por ella, lo siente por su madre y por cómo le habría sentado ver cómo le están tratando en estos momentos."Es lo que me ha tocado, la familia no se escoge", ha confesado dejando claro que ha sido ella la que ha querido cortar todo tipo de relación con ellos tras ver su actitud, y es que mantiene que todos sus familiares sabían lo que le estaba sucediendo con Antonio David Flores. "Les compensa más hablar así".

Telecinco

"Todos era conocedores desde el principio", ha indicado. Además, ha dejado claro que el episodio que sufrió con su hija también decidió contárselo a su tío José Antonio. "Él era el único al que se lo dije. Después de contarlo dejó de llamarme", ha explicado dejando claro que nunca se sintió apoyada por ninguno de ellos.

