Rocío Carrasco ha decidido dar un golpe en la mesa tras escuchar lo que piensa su hermana Gloria Camila sobre su marido Fidel Albiac. Este viernes, la hija de Rocío Jurado viene con toda y en su programa, 'Montealto: el regreso a casa', pretende dejar a toda la familia con la boca callada. La hija de Ortega Cano contaba en 'Ya son las ocho' una desagradable anécdota sobre su hermana y su marido. "Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como los inmigrantes y hacía unos comentarios hacia mi padre… Una vez me preguntó qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre", explicaba la colaboradora. Jorge Javier Vázquez fue testigo de ese momento y contó también en el mismo programa que la reacción de Fidel fue de negación total: "Eso es mentira".

Telecinco

Tras esas acusaciones, Rocío Carrasco tiene la respuesta que resolverá todo. Bajo el cinematográfico nombre de 'El precio del silencio', la madre de Rocío Flores y el equipo del programa desmontará cada una de sus palabras, de nuevo, con hechos. Un equipo de periodistas y documentalistas lleva 321 días trabajando en este nuevo formato, un documento audiovisual traerá muchísimas consecuencia. Rocío Carrasco va a desmontar tanto lo que ha tenido que escuchar de su hermana y su tía, como de ocho de sus familiares más mediáticos.

Telecinco

"A veces, para contar una historia no hay que hacer prácticamente nada. Darle al REC, observar y esperar. Después de hacer REC, ahora toca darle al PLAY", dice el trailer de este nuevo proyecto audiovisual en el que se han recopilado 1200 de horas grabadas del clan Mohedano-Jurado.

