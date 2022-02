Rocío Carrasco ha analizado las reacciones que ha tuvo su familia después de que se emitiese la docuserie de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En concreto, uno de los aspectos que más ha llamado la atención ha sido recordar cómo se tomó Antonio David Flores la noticia. Durante el especial 'El precio del silencio', se ha podido ver cómo el ex colaborador amenazaba con tomar medidas si escuchaba a la hija de Rocío Jurado hablar de sus hijos. Además, reiteraba en más de una ocasión que que todo lo que estaba diciendo sobre él era completamente falso.

Estás declaraciones han provocado que el programa se pregunte porqué no ha demandado a Rocío Carrasco si todo lo que estaba diciendo era falso, un interrogante para el que parece que ella tiene la respuesta. "No lo ha hecho porque sabe que iríamos a juicio a demostrarlo y yo lo que he contado lo puedo demostrar", ha indicado.

Telecinco

La hija de Rocío Jurado ha confesado que, a pesar de que esto no haya sucedido, sigue sintiendo que Antonio David "sigue estando presente" en los medios de comunicación. "Que el ser haya dejado de estar presente no signifique que no esté. Está en esta cadena y en el mundo mediático igual que estaba antes", ha indicado dejando claro que ahora lo único que ocurre es que no se le ve.

Telecinco

La pareja de Fidel Albiac ha confesado que ella sigue sintiendo que su episodio con el ex Guardia Civil no ha terminado. "La tortura mía no ha terminado todavía, no ha cesado. Sigue manejando a mis hijos, no ha terminado todavía. Siempre ha puesto a sus hijos por delante y se ha escondido por detrás", ha explicado dejando claro que siente que los utiliza tanto a ellos como a otras personas para que hablen en su nombre.

