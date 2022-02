Paula Echevarría vuelve a los premios Goya. La actriz ha viajado hasta Valencia para asistir a la gran noche del cine español y, en la alfombra roja, ha apostado por moda española y ha sido una de las más elegantes de la noche con un diseño del cordobés Andrew Pocrid. "No se puede venir a celebrar el cine español sin moda española, es un diseñador cordobés que se sabe poco pero se sabrá" comentó. El modelo escogido por la asturiana para la gala es un vestido con silueta columna realizado en crepé color negro donde destaca un juego de volantes plisados efecto abanico que enmarca el escote tipo strapless, adornado con un galón de cristal de swarovski. En los pies, llevaba unas sandalias en piel de charol de color negro con tira en terciopelo de Lodi y joyas de Del Páramos Vintage.

Paula estaba feliz de regresar a los premios Goya tras unos años de ausencia. "Hacía ya unos cuantos que no venía porque entre la pandemia, el embarazo, el postparto pero hoy estoy aquí y encantada", comentó.

Gtres

Paula desveló que tiene un proyecto de cine que le hace especial ilusión. "Tengo una película que estoy intentando encajar porque tenía otros proyectos y la película tiene unas fechas muy cuadradas, no sería protagonista y me vendría muy bien para hacer el proceso de adaptación y a ver si logramos encajar esas fechas porque tengo muchas ganas", comentó.

Gtres

Las joyas de Paula Echevarría han sido de las más espectaculares de la noche. Firmadas por Del Páramo Vintage lucía unos espectaculares pendientes estilo retro Hollywood años ‘50 con cascada de diamantes talla antigua y montura platino. Además, llevaba una sortija lanzadera francesa de mediados de siglo XX, montura platino con 3 diamantes centrales de gran calidad y orla con pavé y otra lanzadera española años ‘60, montura de oro blanco, central con onix, orla de diamantes, y central de 0,5 quilates.

