Blanca Romero Gtres La modelo y actroz, con vestido metalizado de Virginia Abzueta y joyas Vintage.

Goya Toledo Gtres La actriz con un vestido blanco con escote asimétrico y con detalle de flores y transparencias.

Vicky Peña Getty Images La actriz ha optado por la comodidad y ha desfilado por la alfombra roja con zapatillas.

Mabel Lozano Gtres La actriz y directora con esmoquin de Mirto y sandalias y bolso Roger Vivier.

Carla Campra Getty Images La actriz con vestido de escote asimétrico y joyas de Dior.

Alfonso Bassave Sergio R Moreno El actor con esmoquin y zapatos de Emporio Armani, broche de Bárcena y reloj de Cartier.

Fele Martínez y Mónica Regueiro Juan Naharro Gimenez Getty Images

Carlo D'Ursi Juan Naharro Gimenez Getty Images El director, con un original esmoquin está nominado a Mejor Cortometraje de Ficción por 'Yalla'.

Elena S. Sánchez Getty Images La presentadora con vestido escote palabra de honor tipo corsé y falda con volumen. Desctacan las joyas de Bárcena: pendientes art´ decó realizados en platino y diamantes; y sortija art´ decó realizada en platino y diamantes.

Arturo Valls Juan Naharro Gimenez Getty Images El presentador y actor, con esmoquín clásico.

Cristina Brondo Carlos Alvarez Getty Images La actriz con vestido de Teresa Helbig, zapatos de Prada y joyas de Suárez. Destacaba el tocado de flores negro.

Belén López Gtres La actriz espectacula con un vestido negro de Manuel Zerpa y joyas de Bárcena.

Cristina Castaño Gtres La actriz ha sorprendio con un arriesgado vestido lencero con transparencias y pedrería. Cristina ha recogido su pelo en un falso corte bob.

Jedet Gtres La actriz de 'Veneno' ha apostado un vestido negro 'cut out' con detalles de flores rojas en cuellos y mangas.

