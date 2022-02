Belén López Carlos Alvarez Getty Images La actriz con vestido de Manuel Zerpa; joyas de Bárcena y zapatos de Lodi.

Cristina Castaño Carlos Alvarez Getty Images La actriz, que actúa en la gala con el número musical de apertura, escogió un vestido con transparencias.

Blanca Romero Gtres La actriz con vestido de Virginia Abzueta, joyas Vintage; y zapatos de Lodi.

Lucía Jiménez Gtres La actrz con un vestido con capa, muy elegante.

Nieves Álvarez Gtres La presentadora y modelo con un espectacular vestidos de Stéphane Rolland HC; zapatos de Christian Louboutin y joyas de Bvlgari Heritage.

