El 2022 será un año de nacimientos entre los famosos. Si el año 2021 nos ha traído muchas buenas nuevas, en el año que acaba de arrancar éstas se convertirán en recién nacidos que llenarán sus familias de alegría. Casi tanta sorpresa como el embarazo de María José Campanario ha causado el de Carla Barber aunque no ha sido el único. Descubre 150 nombres de niña bonitos y poco comunes.

Una de las famosas que más sorpresa ha causado ha sido Violeta Mangriñán, la 'influencer' anunció a través de sus redes sociales que estaba esperando su primer hijo junto a Fabio Colloricchio, aunque el sexo del bebé no ha querido saberlo hasta el día de su cumpleaños.

Getty Images

Otra famosa que dará la bienvenida a su primer hijo este año será Miren Ibarguren. La actriz de 'La que se avecina' ha compartido a través de Instagram su primera fotografía mostrando la barriga de su avanzado estado de gestación junto a su pareja, el director Alberto Caballero.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Por otro lado Ona Carbonell también ha anunciado a principios de este año que vuelve a estar embarazada. Para dar esta gran noticia ha decidido compartir una publicación a través de sus redes sociales donde aparece enseñando su 'tripita' de embarazada junto a su hijo, que posa acariciándole su incipiente barriguita.

Gtres

En el vídeo de la parte superior, recopilamos todas las famosas que serán mamás en el año 2022. Además de la esposa de Jesulín de Ubrique que espera su tercer hijo, está Marisa Jara que se estrenará como mamá con la llegada de su hijo Tomás. ¡Dale al play y descubre todos los bebés a los que recibiremos en los próximos meses!Recopilamos más de cien nombres de niño cortos y sonoros.

Instagram

Si en 2021 hemos visto muchos nacimientos como el de Yanay, la primera hija de Edurne y David De Gea, o el de Miki, el hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, en 2022 conoceremos a los nuevos hijos de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, que serán dos, un niño y una niña, o al primer bebé de Esther Acebo, la protagonista de la serie 'La casa de papel', de Diana Gómez, la protagonista de 'Valeria', de la 'influencer' gallega Alexandra Pereira, de Anna Simón, la ex colaboradora 'Zapeando', y de Elena Furiase, que espera a su segundo bebé junto a Gonzalo Sierra.

@elenafuriase Instagram

También en el panorama internacional esperan la llegada de la cigüeña: la actriz Jennifer Lawrence está también embarazada al igual que Kylie Jenner, Shay Mitchell, Rosie Huntington-Whiteley o... ¡Rihanna! La cantante ha causado furor al desvelar que está esperando su primer hijo junto al rapero Asap Rocky.

Getty Images

La artista no ha querido confirmar su embarazo hasta pasar unos meses y sus fotografías presumiendo de tripita de embarazada han causado un gran furor entre sus fans. Un revuelo que también ha causado Adriana Lima al desvelar que está esperando su tercer hijo junto a Andre Lemmers.

Gtres

La top model brasileña ha decidido dar la noticia compartiendo un divertido vídeo a través de 'Tik Tok' en el que aparece un recopilatorio de sustos con su pareja y que termina con ella mostrando el test de embarazo.

Por último, Evaluna y Camilo también esperan su primer hijo, al que tienen claro que quieren llamar Índigo tanto si es chica como chico. La pareja no podía evitar mostrar su alegría al conocer esta noticia, y es que ella ha reconocido que los médicos le dijeron que sería muy difícil que se pudiese quedar embarazada.

Getty Images

Ahora, ambos han reconocido estar muy felices con esta gran noticia, y es que ellos siempre habían deseado poder formar una gran familia. Una gran anuncio que dieron lanzando una canción que lleva el mismo nombre que su pequeño y en cuyo videoclip se les puede ver a ambos enterándose del embarazo y cómo se lo cuentan a algunos de sus familiares.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io